Мощный пожар вспыхнул на НПЗ в США

Происшествия,США,Пожары
40
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Горит завод Chevron, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

«На нефтеперерабатывающем заводе в Южной Калифорнии произошел мощный пожар», - говорится в публикации телеканала Fox 11.

По данным телеканала, речь идет о заводе Chevron. Как отмечается, причина пожара неизвестна, а также нет информации о пострадавших.

Ранее стало известно, что факел Статуи Свободы могут погасить из-за нехватки финансирования. Также несколько достопримечательностей были закрыты для посещений в Вашингтоне из-за шатдауна, который случился в США 1 октября. 

 

#США #пожар #НПЗ #Chevron

Популярное

Все
От промышленных манипуляторов к гуманоидным помощникам
Чем может гордиться Темиртау?
В Астане открылась выставка художника, обладающего самым громким именем в искусстве XX века
Вовремя выявить риски и поддержать
Цифровая трансформация городской инфраструктуры
Ремесла как дипломатия и двигатель туризма
Берлин с боями шел на Берлин
Осень на Святом ключе
Башня, колодцы и тайны древних обрядов
«Верность Родине, как знамя, поднял он...»
Ботай – место притяжения
Душевное лекарство
ИИ – это невероятные возможности для построения Справедливого, Безопасного и Сильного Казахстана
В регионе впервые открыт Центр поддержки детей с расстройством аутистического спектра
Новый этап партнерства
Учитель растет в сельской школе
Сёла Туркестанской области подключили к Интернету
Власти США могут погасить факел статуи Свободы в Нью-Йорке
Определены первые победители ЧК по спортивной гимнастике
Лжеполицейского задержали в Атырау
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Треть урожая ушла под снег
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Холода сменят тепло в Казахстане
Судьба журналиста
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Борьба с наркоманией дает результаты
Продукты стали дешевле
Основа качества жизни и фундамент стабильности
Творчество известного писателя обсудили в Кызылорде
А я и здесь не промолчала
Промышленность – это не про прошлое, а про будущее
Экспертные сообщества Казахстана и Китая вносят вклад в развитие межгосударственного взаимодействия
В Шымкенте строят канал Каусар
День труда
Стартовала кампания по вакцинации от гриппа и ОРВИ
«Барыс» дома обыграл «Сибирь»
FIFA показала талисманы ЧМ-2026
Единый счет и smart-контроль тепла
Ключевой костяк энергетики
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
35 школ Атырауской области остались без директоров
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
Началось возведение энергоблока
Началось строительство плодоконсервного завода
Цифровая трансформация судебной системы
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
Генпрокуратура начала расследование в отношении Кайрата Кожамжарова
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
Подсолнечное масло отправили из Казахстана в Китай новым способом перевозки
Тяньцзинь – Пекин: как визит Токаева усилил позиции Казахстана в Евразии

Читайте также

Власти США могут погасить факел статуи Свободы в Нью-Йорке
Число жертв землетрясения на Филиппинах стремительно растет
В Голливуде представили созданную ИИ актрису
Ботанический сад, Библиотеку Конгресса и Капитолий закрыли …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]