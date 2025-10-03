Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

«На нефтеперерабатывающем заводе в Южной Калифорнии произошел мощный пожар», - говорится в публикации телеканала Fox 11.

По данным телеканала, речь идет о заводе Chevron. Как отмечается, причина пожара неизвестна, а также нет информации о пострадавших.

Ранее стало известно, что факел Статуи Свободы могут погасить из-за нехватки финансирования. Также несколько достопримечательностей были закрыты для посещений в Вашингтоне из-за шатдауна, который случился в США 1 октября.