Мошенничество: как реагировать на просьбы о помощи деньгами в мессенджере

Что отвечать, если на WhatsApp пришла просьба от друга или родственника с просьбой занять крупную сумму денег, рассказали в полиции, передает Kazpravda.kz со ссылкой на новостной портал МВД РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В первую очередь, как советуют стражи поряка, следует спросить, для чего они нужны и на какой счет нужно перевести деньги. Вероятнее всего вам пришлют карту РБК или номер счета.

«Если вы сами предложите осуществить перевод, к примеру, через Kaspi, вам ответят, что карта находится на перевыпуске. Так мошенники используют свою преступную схему. Они посредством фишинга получают доступ к мессенджерам и рассылают подобные сообщения», — отметили в МВД.

Рекомендуется не доверять абоненту и перезвонить ему, посоветовать удалить в настройках связанные устройства.

Для этого нужно зайти в WhatsApp или Telegram. В настройках выбрать «связанные устройства». Если устройство вам незнакомо, нажмите «Выйти», пояснили правоохранители.