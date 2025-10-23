О принимаемых мерах по борьбе с киберпреступностью на брифинге в городской Службе коммуникаций рассказал начальник отдела прокуратуры района Есиль Каиырбек Асылбеков, передает Kazpravda.kz с о ссылкой на сайт акимата Астаны

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

По его словам, большинство потерпевших - в возрасте от 35 до 40 лет и старше. При этом именно пожилые люди чаще всего становятся жертвами афер, теряя крупные суммы – от 30 до 80 миллионов тенге.

Нередко граждане берут кредиты и по указанию злоумышленников переводят полученные средства на счета неизвестных лиц.

Мошенники продолжают изобретать всё новые способы обмана. Одним из самых распространённых приёмов остаются телефонные звонки от имени «сотрудников банков» или «госорганов», которые сообщают о якобы подозрительных операциях.

Испуганные граждане выполняют все указания злоумышленников - вплоть до продажи собственного имущества. Часто используются и фальшивые рассылки от имени «Казпочты» или интернет-магазинов о несуществующих посылках.

Мошенники активно действуют и в социальных сетях, создавая фиктивные страницы для продажи товаров, виз и туристических путёвок. Отдельное внимание привлекают поддельные инвестиционные видео, где с помощью технологий искусственного интеллекта знаменитости «рекомендуют» вложить деньги. Такие уловки нередко выглядят убедительно, что делает их особенно опасными для доверчивых пользователей.

Одним из ключевых звеньев мошеннических схем становятся так называемые «дропперы» - лица, через чьи банковские счета проходят похищенные деньги. Это часто молодые люди от 16 до 30 лет, которые соглашаются «помочь с переводом» за вознаграждение, не осознавая, что совершают преступление.

В июле 2025 года в уголовное законодательство внесли изменения, согласно которым деятельность дропперов официально криминализована.

Теперь уголовная ответственность наступает за передачу доступа к банковскому счёту третьим лицам; получение вознаграждения за переводы в интересах других лиц; незаконное приобретение доступа к управлению счётом.

Предусмотрено наказание от ареста до 50 суток до лишения свободы сроком до 7 лет. В Есильском районе уже расследуются три уголовных дела по данной статье.