Мошенники используют фиктивные счета-фактуры и компании

Закон и Порядок
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Валентина Мелехова, Костанайская область

Порой люди без определенного места жительства становятся директорами фирм-однодневок, через которые совершаются сомнительные операции. Конечно же, создают они их не самостоятельно, а просто дают на это согласие финансовым прес­тупникам за денежное вознаграждение. Между прочим, именно бомжи являются рецидивис­тами в подобного рода преступлениях, поскольку на них оформляют сразу несколько фирм-однодневок, с помощью которых и происходит отмывание денег.

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Схемы просты: возврат НДС по фиктивным счетам-фактурам и обналичивание средств через фиктивные компании. Любопытно, но в Костанайской области такими преступлениями часто грешат сельхозтоваропроизводители. На них приходится основная доля уголовных дел, заведенных по статье 216 УК РК.

– Эти схемы включают в себя создание посреднических организаций, которые фактически не ведут хозяйственную деятельность, но используют фиктивные документы для незаконных финансовых операций. В рамках борьбы с такими преступлениями мы активно сотрудничаем с налоговыми органами, правоохранительными структурами и другими государственными учреждениями, – рассказал руководитель следственного управления департамента экономических расследований по Костанайской области Азамат Кусаинов.

По его словам, разработана сис­тема, осуществляющая мониторинг налоговой отчетности, а также объе­мы посевных площадей сельхозтоваропроизводителей. Данная система определяет предпринимателей, имеющих расхождение по объему произведенной и реализованной продукции, и определяет возможные риски, связанные с совершением бестоварных сделок.

– Допустим, у агрария в собственности находится всего 50 гектаров земли, а он выписал счетов-фактур, как будто собрал урожай с тысячи гектаров, – пояснил Азамат Кусаинов.

Система, выявляющая злоумышленников, уже показала свою эффективность, а потому масштабирована по всей республике. Но финансовые преступники тоже находят все новые способы обойти закон. В последние годы злоумышленники приноровились выписывать счета-фактуры на небольшие суммы, за которые не грозит уголовная ответственность.

Тогда сотрудники департамента экономических расследований совместно с прокурорами разработали новый алгоритм, согласно которому такие сделки признаются недействительными и обязывают недобросовестных предпринимателей уплачивать налоги. За прошлый год недействительными в Костанайской области признаны 117 сделок на сумму 7,2 млрд тенге. При этом фиктивными считаются 40 предприятий.

Что же касается крупных афер, то в 2024 году в производстве находилось восемь уголовных дел с общей суммой ущерба 1,3 млрд тенге и оборотом по фиктивным счетам-фактурам на сумму 3,8 млрд тенге. По двум из них злоумышленники приговорены к реальным срокам и уже отбывают наказание, остальные дела находятся на рассмотрении суда.

– Максимальное наказание, которое понесли злоумышленники, – 4,5 года лишения свободы. Дела широко освещались в СМИ, и это дало результат. Главы крестьянских хозяйств видят, к чему может привести выписка фиктивных счетов-фактур, и заниматься этим уже не станут. И мы действительно видим спад таких преступлений в регио­не. Также мы тесно взаимодействуем с департаментом госдоходов, проводим превентивную работу, то есть предупреждаем налогоплательщиков на начальном этапе, – отметил руководитель ДЭР по Костанайской области Аскар Абенов.

К слову, в этом году в регионе зарегистрировано пока только одно уголовное дело по статье 216 УК РК, сумма ущерба по выпис­ке фиктивных счетов-фактур составила около 100 млн тенге.

#аграрии #мошенники #НДС #счет

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