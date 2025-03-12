Мошенники используют фиктивные счета-фактуры и компании
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Валентина Мелехова, Костанайская область
Порой люди без определенного места жительства становятся директорами фирм-однодневок, через которые совершаются сомнительные операции. Конечно же, создают они их не самостоятельно, а просто дают на это согласие финансовым преступникам за денежное вознаграждение. Между прочим, именно бомжи являются рецидивистами в подобного рода преступлениях, поскольку на них оформляют сразу несколько фирм-однодневок, с помощью которых и происходит отмывание денег.