Мошенники научились генерировать голоса родственников и друзей

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как рассказали полицейские, мошенники взламывают аккаунты в мессенджерах и социальных сетях, генерируют голос владельца аккаунта, используя имеющиеся голосовые образцы в переписках, и рассылают по всем чатам короткое голосовое сообщение с просьбой выслать денег.

«Схема опасна тем, что мошенники используют несколько факторов идентификации жертвы — аккаунт, голос и банковскую карту. Это вызывает больше доверия к отправителю. Жертвами становятся два человека – тот, кто получает голосовые сообщения, и тот, от чьего имени они приходят», – детализировали в правоохранительных органах.

В пресс-службе добавили, что с начала текущего года сотрудники Департамента полиции Жамбылской области выявили 13 фактов, где мошенники взламывали аккаунты и рассылали родственникам и друзьям жертвы сообщения с просьбой одолжить денег.

Чтобы не попасться на уловки мошенников, следует удалять голосовые сообщения сразу после прослушивания, установить автоудаление всей переписки, не выкладывать в Сеть видео с голосом и придумать с близкими секретный пароль.

В полиции предупредили, что в случае получения подозрительных сообщений от родных и близких, лучше обратиться к ним через другие каналы связи.