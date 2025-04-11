Мошенники придумали новую схему обмана

Россия,Мошенничество
103
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

В России они похищают деньги под предлогом замены кода домофона

Иллюстративное фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

Телефонные мошенники в России изобрели схему обмана под предлогом замены кода домофона или его поломки. Это следует из материалов МВД, с которыми ознакомился ТАСС, передает корреспондент Kazpravda.kz

Согласно одной схеме, человеку звонит неизвестный и представляется сотрудником управляющей компании. Он сообщает, что в подъезде будет меняться код домофона, поэтому необходимо продиктовать пароль, который придет в SMS.

«Как только человек сообщает пароль, разговор прекращается. Но спустя некоторое время потенциальной жертве поступает звонок уже якобы от имени сотрудников правоохранительных органов и Росфинмониторинга, которые начинают убеждать его в необходимости установить мобильное приложение банка, чтобы уберечь средства от мошенников», - указано в материалах.

Аферисты направляют жертве специальный файл, после установки которого просят приложить свою банковскую карту к NFC-модулю телефона якобы для изменения на ней цифрового кода. По сути аферисты таким способом устанавливают на телефон вредоносную программу, благодаря которой они создают виртуальную копию банковской карты потенциальной жертвы и бесконтактным способом обналичивают деньги.

По другой схеме, мошенники сообщают о поломке домофона, предлагают получить несколько бесплатных ключей. Как только человек соглашается, ему также присылают SMS с паролем и дальше аферисты действуют по своей разработанной схеме.

Напомним, в начале апреля сall-центр интернет-мошенников ликвидировали в Астане

Так же свыше 6,5 тыс. SIM-карт изъяли у кибермошенника в Жетісу

 

#Россия #мошенник #домофон

Популярное

Все
Если звезды зажигают, то это кому-нибудь нужно
Изменения в «Барысе» и феноменальный рекорд Овечкина
Когда воде требуется особое разрешение
Блистали на ринге в Астане и Фос-ду-Игуасу
Готовиться к первому классу нужно сейчас
Актуальные проблемы юридического образования: вопросы и рекомендации
Боевой путь пулеметчика
Самые редкие анималистические фототрофеи добыли наши школьники
Ставить и достигать цели
На юность пришлась война
«Замандас 21»: там, где царят любовь и забота
Человек космического масштаба
Четыре новых водохранилища построят в Казахстане при поддержке ИБР
Особый шарм диких тюльпанов
Машинист – это звучит гордо
В галерее LM Kulanshi Аrt Space открылась выставка «Сыновья шамана»
БНУ: будем надеяться на успех
Имеют право?
Шагом марш!
Праздник равных шансов
Формула успеха для Казахстана
Улицы в честь ветеранов Великой Отечественной войны планируют назвать в Шымкенте
Нацгвардия отдала дань памяти военнослужащим Казбата
Инновационный завод в Мангистауской области: от науки к практике
Крупнейшую на постсоветском пространстве теплицу строят в Шымкенте
Бойцы Нацгвардии задержали около 5 000 правонарушителей
Аким области Абай проконтролировал ситуацию в селе Красный Яр
Самый отдаленный район Жамбылской области получит новый импульс развития
Поэтическая стрела Серика Аксункара
В каких районах Астаны появятся новые школы
В Петропавловске запустили пешеходные экскурсии
Остались ордена на парадном костюме
Размышления в контексте истории
Столица собрала юные таланты всех этносов Казахстана
Актер Шарип Серик арестован за абьюз
В области Абай открылись две новые школы
Компания Apple открыла доступ к медицинским сервисам в Казахстане
В Актюбинской области приведут в порядок 464,1 км автодорог
Токаев озвучил ряд предложений на саммите «Центральная Азия – Европейский Союз»
«Память Победы: Единство поколений и народов»: Международная конференция прошла в Алматы
Как отдохнут казахстанцы на майские праздники
Көрісу – день радости, встреч и прощения
Көрісу: Праздник весны, прощения и уважения в Казахстане
На ремонт Дворца культуры в Атырау потратят почти миллиард тенге
Точкой роста должен стать туризм
Жительница Карагандинской области отсудила 10 млн тенге за проданный ей автомобиль с дефектом
Казахстан – драйвер укрепления сотрудничества ЕС и ЦА
Столица империи Шынгыз-хана находилась на нынешней казахской земле
Современному Казахстану – поколение «лидеров служения»
Возможности и силы Казахстана как средней державы
BI Group и BAZIS произвели доплату налогов после предупреждения Бектенова
В хаосе городской застройки Уральска разбирался Антикор
Ветерана войны поздравили со 100-летним юбилеем
В Атырау растет интерес к национальным видам спорта
Когда наступит светлый праздник Ораза айт
Центр детского творчества «Самғау» открыли в Экибастузе
Президент: Мы созидаем государство широких возможностей для всех и каждого
Китай обсуждает с ЕС отправку миротворцев в Украину
В Уральске трое неизвестных украли деньги из терминала
В честь 180-летия Абая на родине поэта состоялась церемония тұсаукесер для 180 детей

Читайте также

Семь квартир организаторов финпирамиды Qnet конфисковали в …
На 9 лет посадили за мошенничество экс-председателя суда Ак…
Рост случаев интернет-мошенничества отмечают в ЗКО
Астанчанин организовал схему по вербовке студентов-дропперов

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]