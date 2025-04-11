В России они похищают деньги под предлогом замены кода домофона

Иллюстративное фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

Телефонные мошенники в России изобрели схему обмана под предлогом замены кода домофона или его поломки. Это следует из материалов МВД, с которыми ознакомился ТАСС, передает корреспондент Kazpravda.kz

Согласно одной схеме, человеку звонит неизвестный и представляется сотрудником управляющей компании. Он сообщает, что в подъезде будет меняться код домофона, поэтому необходимо продиктовать пароль, который придет в SMS.

«Как только человек сообщает пароль, разговор прекращается. Но спустя некоторое время потенциальной жертве поступает звонок уже якобы от имени сотрудников правоохранительных органов и Росфинмониторинга, которые начинают убеждать его в необходимости установить мобильное приложение банка, чтобы уберечь средства от мошенников», - указано в материалах.

Аферисты направляют жертве специальный файл, после установки которого просят приложить свою банковскую карту к NFC-модулю телефона якобы для изменения на ней цифрового кода. По сути аферисты таким способом устанавливают на телефон вредоносную программу, благодаря которой они создают виртуальную копию банковской карты потенциальной жертвы и бесконтактным способом обналичивают деньги.

По другой схеме, мошенники сообщают о поломке домофона, предлагают получить несколько бесплатных ключей. Как только человек соглашается, ему также присылают SMS с паролем и дальше аферисты действуют по своей разработанной схеме.

Напомним, в начале апреля сall-центр интернет-мошенников ликвидировали в Астане.

Так же свыше 6,5 тыс. SIM-карт изъяли у кибермошенника в Жетісу.