Сall-центр интернет-мошенников ликвидировали в Астане

Задержания,Мошенничество
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Дана Аменова
корреспондент

Вся группа арестована

Фото: Polisia.kz

В Астане ликвидирован call-центр интернет-мошенников, которые звонили казахстанцам с подложных номеров, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

По информации правоохранителей, сотрудники управления по противодействию киберпреступности задержали группу из пяти человек, организовавшую call-центр для обзвона клиентов под предлогом выигрыша автомобилей и недвижимости.

Действуя в преступных целях, подозреваемые выкупили клиентскую базу одного из интернет-магазинов с персональными данными более 2 000 граждан РК. Рабочее помещение мошенники арендовали в одном из бизнес-центров города.

Группа нанимала молодых людей, которым поручали обзванивать всех абонентов из списка. Во время разговоров они сообщали о том, что те стали обладателями выигрыша автомашин и недвижимости и, под предлогом получения приза, выманивали деньги под видом оплаты налога в размере от 180 тысяч до 1 млн тенге.

«При обыске офиса было изъято 7 ноутбуков с установленными программами, обеспечивающими звонки с помощью SIP-телефонии и изменением голоса операторов, наушники с микрофоном и Wi-Fi роутер. Было установлено 10 потерпевших, общий ущерб составляет около 7 млн тенге. По данному факту зарегистрировано уголовное дело, подозреваемые водворены в изолятор временного содержания», – детализировали в правоохранительных органах.

Там же добавили, что идет работа по установлению других попавшихся на уловки мошеннической группы.

 

#Астана #полиция #интернет-мошенники #сall-центр

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