Свыше 6,5 тыс. SIM-карт изъяли у кибермошенника в Жетісу

Киберугрозы,Закон и Порядок
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Венера Баталова
корреспондент

При координации прокуратуры области Жетісу, сотрудниками ДКНБ области и подразделения «Киберпол» ДП области совместно с АО «Казахтелеком» и АО «Кселл» выявлен факт незаконного использования оборудования «Sim-Box», передает Kazpravda.kz

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

По информации Генпрокуратуры, в ходе оперативных мероприятий в доме у 29-летнего жителя области изъято 7 оборудований «Sim-Box», роутеры, компьютеры, ноутбуки, сотовые телефоны и более 6,5 тысяч Sim-карт сотовых операторов.

Оборудование «Sim-Box» широко используется мошенниками для массовой генерации телефонных звонков, отправки рассылок и подмены абонентских номеров.

Начато досудебное расследование по статье 213 Уголовного кодекса Республики Казахстан («Неправомерное использование программ, позволяющих изменять идентификационный код абонентского устройства»).

Подозреваемый взят под стражу.

Прокуратура области призывает граждан быть бдительными, не идти на поводу сомнительных работодателей, предлагающих легкий заработок, при наличии сведений о подозрительных звонках, сообщать в правоохранительные органы для изобличения телефонных мошенников.

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