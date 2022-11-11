Мошенники пытаются заработать на цифровом тенге – Нацбанк РК

Проект Цифровой тенге не привлекает инвестиции граждан. Представители Национального банка РК обратились к казахстанцам с просьбой не поддаваться на уловки мошенников, которые создают различные сайты, рекламирующие «инвестиции в проект» Цифрового тенге, сообщает Kazpravda.kz.

«Национальный Банк Казахстана и Центр развития платежных и финансовых технологий НБК (ЦРПФТ) предупреждают о появлении мошеннических сайтов, рекламирующих «инвестиции в проект» Цифрового тенге.

Проект Цифровой тенге не привлекает инвестиций граждан. Он направлен на создание новых возможностей для национальной валюты Казахстана в области платежей и денежных переводов», – говорится в сообщении Нацбанка.

Пресс-служба Нацбанка добавила, что цифровой тенге находится на стадии разработки и тестирования. Окончательное решение по внедрению национальной цифровой валюты планируется принять до конца текущего года.

«Мошенники в целях кражи персональных данных и средств граждан создают поддельные сайты проекта Цифровой тенге и страницы в социальных сетях. Национальный Банк просит игнорировать подобные интернет-ресурсы, не заполнять никаких форм с персональными и контактными данными. Если личные данные уже переданы, следует обратиться в правоохранительные органы», – отмечают в Нацбанке.

Официальным источником информации о проекте Цифрового тенге является сайт ЦРПФТ payfintech.kz, интернет-ресурс Национального банка Казахстана nationalbank.kz. Другие сайты, особенно зарегистрированные не в доменном пространстве .kz, не имеют отношения к проекту. Консультации доступны в контакт-центре Национального банка по номеру 1477.

Отмечаем, что с ростом популярности темы создания цифровых валют центральных банков, интереса центральных банков и общества к данной теме, а также упоминаемости ее в СМИ, подобная фейк-реклама с определенной периодичностью запускается и для создающихся цифровых валют иностранных центральных банков. Например, мошенническим действиям подвергались проекты цифровой валюты Центрального банка Швеции – e-krona, Народного банка Китая – e-CNY и др.