Мошенница обогатилась благодаря объявлениям на популярной интернет-платформе

Мошенничество,Суд
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Венера Баталова
корреспондент

Злоумышленница выставляла там «фейковые» объявления о продаже несуществующей мебели с указанием недостоверных сведений и фотографий, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

К примеру, одна из потерпевших заинтересовалась ложным объявлением осужденной о продаже дивана стоимостью 50 тыс тенге, не удостоверившись в правдивости объявления и не посмотрев диван лично, внесла предоплату и пополнила баланс абонентского номера осужденной на 40 тыс. тенге.

После получения указанной суммы осужденная перестала выходить на связь.

В результате преступных действий виновной пострадали более 40 потерпевших на общую сумму свыше 2 млн тенге.

Подсудимая признала вину в полном объеме и возместила ущерб всем потерпевшим. Приговором суда виновная осуждена к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отсрочкой наказания, в связи с наличием малолетнего ребенка.

Приговор вступил в законную силу.

Прокуратура столицы призывает граждан быть бдительными и не соглашаться на сомнительные виртуальные сделки. 

#мошенничество #мебель #объявления

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