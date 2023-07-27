Можно ли рассчитываться бумажными 200 тенге, ответили в Нацбанке

В Национальном банке Казахстана сделали заявление по поводу бумажных банкнот номиналом 200 тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу НБ РК.

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В связи с поступающими обращениями по отказу в приеме банкнот номиналом 200 тенге Нацбанк напоминает, что эти банкноты являются законным платежным средством и обязательны к приему по всем видам платежей на всей территории республики.

Банкнота номиналом 200 тенге Монета номиналом 200 тенге

"Отказ в приеме по нарицательной стоимости банкнот и монет национальной валюты, находящихся в обращении на территории Республики Казахстан, которые являются законным платежным средством, влечет административную ответственность, предусмотренную статьей 206 Кодекса РК "Об административных правонарушениях". Дополнительно отмечаем, что Национальный банк не осуществляет выпуск в обращение новых банкнот номиналом 200 тенге", – сообщили в банке.

Отмечается, что находящиеся в обращении банкноты данного номинала не имеют срока завершения хождения, изымаются по мере их естественного износа и замещаются монетами номиналом 200 тенге. Для консультации по возникшим вопросам можно обратиться в контакт-центр Национального банка по номеру 1477.