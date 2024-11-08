Мужчина «угнал» автомобиль с помощью эвакуатора в Астане

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Обнаружив пропажу автомашины Honda Accord, ее хозяин обратился с заявлением в полицию, передает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД РК

По словам горожанина, он оставил нерабочий автомобиль во дворе многоквартирного дома месяц назад. Обнаружив пропажу, мужчина сразу же позвонил в полицию, а ущерб оценил в полмиллиона тенге.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции района «Сарыарка» установили 38-летнего подозреваемого, который путем свободного доступа тайно похитил автомобиль.

Злоумышленника доставили в полицию, где он сознался в содеянном и пояснил, что некоторое время наблюдал за автомобилем, который, как он думал, является бесхозным. Чтобы отвезти авто к своему дому, он вызвал эвакуатор, убедив водителя в том, что он является законным владельцем.

Вещественное доказательство изъято и возвращено владельцу. По данному преступлению возбуждено уголовное дело.