Парень погиб в результате хлопка газового котла в Шымкенте

Хлопок газа и пожар произошли в частном доме в Шымкенте, передает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото: пресс-служба ДЧС Шымкента

По информации ДЧС Шымкента, 14 декабря в 10:24 в частном жилом доме в Абайском районе города произошел хлопок газового котла. После загорелись вся кровля частного жилого дома, кровля времянки и навес.

Пожар удалось локализовать в 11:10. На месте происшествия обнаружен обгоревший труп 29-летнего сына хозяина дома.