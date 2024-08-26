Глава АФМ и МВД объединят усилия в борьбе с с легализацией преступных доходов

Криминал
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Дана Аменова
корреспондент

Такое сотрудничество позволит более эффективно выявлять сложные финансовые схемы

Фото: Polisia.kz

По инициативе АФМ состоялась рабочая встреча председателя АФМ Дмитрия Малахова и министра внутренних дел Ержана Саденова, в ходе которой обсуждены векторы дальнейшего взаимодействия по приоритетным направлениям работы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ

Стороны подписали меморандум о партнерстве и сотрудничестве. Теперь в органах внутренних дел наряду с органами по финансовому мониторингу будет полноценно применяться институт параллельных финансовых расследований в отношении преступлений с высоким риском отмывания преступных доходов. Это позволит выработать более эффективные методы расследования и привлекать к ответственности истинных организаторов.

На сегодня современный наркобизнес перешел от традиционного финансирования в сферу криптовалют, где им оказывают содействие нелегальные криптообменные организации.

В этой связи документ позволяет расширить взаимодействие в рамках уже проводимой совместной работы при выявлении преступных доходов, незаконных способов и схем распространения наркотиков.

Председатель АФМ Дмитрий Малахов, открывая встречу, отметил, что между органами налажен определенный уровень взаимодействия и выразил готовность к более тесному сотрудничеству.

«Нашей финразведкой с прошлого года выявлено 55 интернет-каналов по реализации наркотиков в соцсети Telegram. По ним в органы внутренних дел направлено порядка 30 материалов, по которым зарегистрировано 18 уголовных дел», — отметил он.

Министр внутренних дел Ержан Саденов в свою очередь подчеркнул, что данная встреча еще раз подчеркивает заинтересованность сторон в эффективном противодействии наркопреступлениям. В ходе встречи были презентованы возможности АФМ по противодействию преступлениям, связанным с высоким риском отмывания доходов, при выявлении крипто- и нарко- преступлений финансовой разведкой, и пресечения каналов распространения.
 

#АФМ #полиция #МВД #борьба #доходы #легализация

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