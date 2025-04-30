В апреле прошлого года Главой государства подписаны два Закона: «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей», «О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Теперь за насильственные действия в отношении малолетних назначается только пожизненное лишение свободы. Ранее за это правонарушение могли назначить более мягкое наказание.

Введены также уголовные статьи за приставания к несовершеннолетним и пропаганду самоубийств. То есть созданы условия, позволяющие полицейским и судебной системе активно бороться с преступлениями в сфере семейных отношений.

Принятые меры привели к повышению выявляемости бытовых правонарушений с 199 до 840, что в целом стало действенным инструментом в профилактике бытовой преступности.



По данным МВД:

выдано свыше 27 тыс. защитных предписаний,

наложено 6 437 особых требований к поведению, в том числе 5300 запретов на употребление алкоголя,

за нарушение требований привлечены 6 766 человек (в 2024 году - 4 357), что является результатом усиления контроля и применения законодательства,

в кризисные центры обратились 1 355 человек (в 2024 году - 1 268), размещено 278 женщин (в 2024 году — 258).



Комплекс принятых мер позволил добиться снижения числа преступлений в сфере семейно-бытовых отношений:

количество убийств в быту сократилось на 6,4% (с 125 до 117),

тяжких телесных повреждений — на 25,5% (с 337 до 251),

средней тяжести телесных повреждений — на 11,9% (с 336 до 296).

Число потерпевших от убийств снизилось на 10,3% (с 97 до 87), из которых женщин — на 20,8% (с 53 до 42), а несовершеннолетних — на 28,6% (с 7 до 5).



Эти законодательные изменения способствовали не только повышению уровня ответственности, но и улучшению профилактики правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений. Работа в данном направлении теперь носит выявительный характер, что позволяет пресекать нарушения на ранней стадии.

Важным шагом стало сотрудничество с кризисными центрами для оперативного реагирования на факты домашнего насилия.