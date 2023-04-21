"Отчаянно любил свою работу": Даниял Ахметов высказал соболезнования родным акима Риддера

На своей странице в Instagram Ахметов сообщил, что выехал к родителям Дмитрия Горькового в Усть-Таловку – на его малую родину, передает Kazpravda.kz .

Фото: instagram.com/danial.akhmetov.official

«От лица акимата Восточно-Казахстанской области и от себя лично приношу искренние соболезнования родным и близким Дмитрия Анатольевича Горькового. Его уход - это неожиданный удар для всех, кто его знал, с кем он работал, общался, дружил, для всех жителей города Риддера, акимом которого он был в последние годы.

Это невосполнимая утрата, поскольку Дмитрий Анатольевич был человеком, отчаянно любившим свою работу, знающим то дело, которым занимался. Он ценил людей, всегда был на связи и был готов прийти на помощь. Мы все скорбим вместе с семьей Дмитрия Анатольевича и выражаем соболезнования. Светлая память!» – говорится в сообщении на странице Ахметова.

Напомним, о скоропостижной кончине Дмитрия Горькового стало известно сегодня, 21 апреля.