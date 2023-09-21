Мы есть то, что мы едим!

В обмене мнениями на секционных заседаниях мероприятия, организованного Казахским агротехническим исследовательским университетом им. С. Сейфуллина (далее – КАТИУ) и Российским университетом Дружбы народов им. Патриса Лумумбы (далее – РУДН), приняли участие представители науки двух дружественных стран, а также представители Правительства и депутаты Парламента Казахстана.

Цель конференции, в работе которой также приняли участие сотрудники Федерального научного центра пищевых систем им. В. Горбатова РАН, – конструктивное обсуждение актуальных задач, механизмов и перспектив инновационно-технологического развития и международного сотрудничества в области качества и безопасности продуктов питания.

В первый день конференции состоя­лось заседание секции «Устойчивое сельское хозяйство». Во второй и третий главными были темы «Казахстан – Россия – Африка: глобальная продовольственная безопасность» и «Продовольственная безопасность: мегатренды в образовании и практике».

Модераторами секций стали представители Казахстана и России Зеин Алипбеков – директор пресс-центра КАТИУ и Эльвира Давлетярова, директор аграрно-технологического института РУДН. Спикерами выступили представители Правительства, депутаты Сената и Мажилиса Парламента, которые поделились своим видением проблем в сфере продуктовой безопасности.

Особенно актуальны они в наши дни – в пору цифровизации сельского хозяйства. Данный процесс, по мнению экспертов, дает возможность более глубоко проанализировать ситуацию в регионах, чтобы упредить возможные риски. Расширяется работа по подготовке кадров для пищевых отраслей.

В ходе дискуссий в рамках пленарных заседаний прозвучало немало интерес­ных идей. И к ним, безусловно, следует прислушаться. К примеру, как сообщила специалист по воде Камшат Тусупова, давно проживающая в благополучной Швеции, в настоящее время в мире немало глобальных вызовов. И связаны они в том числе с климатическими изменениям и развитием искусственного интеллекта.

Технологии шагнули так далеко, что, к примеру, в той же Швеции на фермах есть коровы, которые никогда и нигде не паслись, а всю жизнь провели в стационарах. Но тем не менее они дают высокие удои благодаря тому, что их кормят высококачественными кормами.

Есть курицы, которые практически неподвижны, но исправно несутся. Поэтому в магазинах Швеции есть экологически чистые продукты.

Сейчас даже мясо производят искусственным путем. Но надо признать, что всякая «химия», которой пичкают на фермах обитателей, попадает и в продукты, потребляемые человеком. А это способно нанести вред его здоровью. Поэтому нельзя сказать, что современные зоо- и биотехнологии идеальны.

Яков Кузяков, ученый из университета Геттингема, сотрудничает с РУДН и считает, что тема конференции, безусловно, актуальна. Надо признать, что проблема продовольственной безопас­ности в развивающихся странах не теряет своей остроты.

Как ученый, изучающий почву, он отмечает, что именно она сегодня быстро и сильно деградирует. И этот процесс очень сложно остановить. Чтобы хотя бы замедлить вырождение почв, нужно выращивать травы, переходить к менее интенсивной пахотной обработке, правильно вносить минеральные удоб­рения...

В принципе, об этом было известно лет тридцать, а то и пятьдесят назад. Но когда человек перейдет к этим методам? Должно быть, тогда, считает ученый, когда в экономике появится такой показатель, как стоимость почв.

– Насколько мне известно, – подчерк­нул Яков Кузяков, – ни в России, ни в Казахстане цены на почву нет. Есть лишь цены на землю, но это не одно и то же.

В общем, сегодняшними проблемами с почвой придется заниматься поколениям, которые придут после нас.

Валерий Бурлуцкий, кандидат сельскохозяйственных наук, старший преподаватель кафедры селекции растений РУДН подчеркнул, что в их университете комплексно занимаются растительной селекцией. Есть культуры первой значимости. К ним относятся зерновые. Во второй группе находятся плодово-ягодные растения. И еще есть корма. Если говорить более подробно, то к приоритетам селекции относятся озимая и яровая пшеница, ячмень, овес, бобы.

– Что касается взаимодействия с казахстанскими коллегами, то здесь необходимо проработать ряд вопросов, – отмечает он. – Известно, что в Казахстане большое природное зонирование. К работе с землей необходимо подходить с позиций научно доказанной агрономии. Мозаика сортов может быть разной. Один сорт по своим характеристикам высокоинтенсивен, но хозяйство не сможет его «потянуть» по деньгам. Придется перейти на более скромные культуры. Конечно, мы взаимодействуем. Надо признать, что положение ученых улучшилось. Если мы говорим о значении и роли аграрной науки, то справедливо отметить, что нынешний фермер не сможет успешно заниматься производством без набора знаний о современных технологиях.