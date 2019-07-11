Мы принимаем критику – вице-министр о придорожных туалетах в Казахстане
Айдана Демесинова
На конференции в Нур-Султане вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Берик Камалиев ответил на критику по поводу состояния придорожных туалетов в стране, передает корреспондент Kazpravda.kz.
В ходе мероприятия первый заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции Олжас Бектенов продемонстрировал разницу между придорожными туалетами Казахстана и зарубежных стран.
"По придорожной инфраструктуре – это вообще отдельная тема. Туалеты – это уже притча во языцех. Элементарные санитарно-гигиенические нормам не соблюдаются. Стыдно смотреть. Сами же ездим, смотрим, но заходить туда невозможно. У нас даже фотоматериалы есть, покажите", – сказал Бектенов.
После его слов на экране появились фотографии некоторых туалетов в Казахстане.
Также был продемонстрирован видеоролик, в котором показали придорожный туалет одной из европейских стран.
Заместитель председателя АО "НК "КазАвтоЖол" Талгат Смагулов отметил, что в этом направлении ведется определенная работа.
"Мы сейчас с комитетом автодорог разрабатываем отдельную программу по санитарно гигиеническим узлам. В следующем году мы уже планируем инвестпроект на ближайшие три года, планируем вдоль автодорог поставить более 300 теплых санузлов. Если вы ездили по участку Нур-Султан – Щучинск, у нас есть уже опыт Kazway – небольшой павильон теплый с привозной водой, вакуумной системной слива и небольшой торговой точкой. Подобные павильоны мы планируем вдоль республиканских автодорог установить", – отметил Смагулов.
В свою очередь вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Берик Камалиев также прокомментировал поднятый вопрос.
"Да, мы эту критику принимаем, это очень серьезный вопрос. Я хочу сказать, что у нас проекты были старые, с кирпичными туалетами. Сейчас уже не те времена, мы знаем. Поэтому мы сейчас стандарты поменяли, четыре вида санузлов утвердили, хотим провести инвестиционный тендер. Примерно их разработали, они будут в основном привязаны к тем объектам, где есть инженерные сети. С учетом того, что у Казахстана огромная территория, конечно, в первую очередь нам нужны инженерные сети, чтобы там была электроэнергия, канализация", – прокомментировал Камалиев.