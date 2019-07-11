Общество
Мы принимаем критику – вице-министр о придорожных туалетах в Казахстане
Айдана Демесинова
На конференции в Нур-Султане вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Берик Камалиев ответил на критику по поводу состояния придорожных туалетов в стране, передает корреспондент Kazpravda.kz.  

В ходе мероприятия первый заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции Олжас Бектенов продемонстрировал разницу между придорожными туалетами Казахстана и зарубежных стран.

"По придорожной инфраструктуре – это вообще отдельная тема. Туалеты – это уже притча во языцех. Элементарные санитарно-гигиенические нормам не соблюдаются. Стыдно смотреть. Сами же ездим, смотрим, но заходить туда невозможно. У нас даже фотоматериалы есть, покажите", – сказал Бектенов.

После его слов на экране появились фотографии некоторых туалетов в Казахстане.





Также был продемонстрирован видеоролик, в котором показали придорожный туалет одной из европейских стран.




Заместитель председателя АО "НК "КазАвтоЖол" Талгат Смагулов отметил, что в этом направлении ведется определенная работа.

"Мы сейчас с комитетом автодорог разрабатываем отдельную программу по санитарно гигиеническим узлам. В следующем году мы уже планируем инвестпроект на ближайшие три года, планируем вдоль автодорог поставить более 300 теплых санузлов. Если вы ездили по участку Нур-Султан – Щучинск, у нас есть уже опыт Kazway – небольшой павильон теплый с привозной водой, вакуумной системной слива и небольшой торговой точкой. Подобные павильоны мы планируем вдоль республиканских автодорог установить", – отметил Смагулов.

В свою очередь вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Берик Камалиев также прокомментировал поднятый вопрос. 

"Да, мы эту критику принимаем, это очень серьезный вопрос. Я хочу сказать, что у нас проекты были старые, с кирпичными туалетами. Сейчас уже не те времена, мы знаем. Поэтому мы сейчас стандарты поменяли, четыре вида санузлов утвердили, хотим провести инвестиционный тендер. Примерно их разработали, они будут в основном привязаны к тем объектам, где есть инженерные сети. С учетом того, что у Казахстана огромная территория, конечно, в первую очередь нам нужны инженерные сети, чтобы там была электроэнергия, канализация", – прокомментировал Камалиев.

Популярное

Все
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 26 июня
ВОЗ: Оспа обезьян не является чрезвычайной ситуацией международного значения
Казахстанец Шавкат Рахмонов досрочно выиграл четвертый бой в UFC
45-градусная жара придет в Казахстан
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
На сообщения о задержке Казахстаном российских вагонов с углем отреагировали в МИИР
Цены в школьных столовых ужаснули министра просвещения
"Намеренно травят" – пальмовым маслом пугают казахстанцев в соцсетях
Казахстанские школы обяжут публиковать меню в Интернете
Уроки истории: как начиналась самая тяжелая и жестокая война XX века
16-летнюю школьницу будут судить за убийство матери в Актобе
Марат Башимов высказался о прошедшем Национальном курултае
Убившая родную мать актюбинская школьница впервые рассказала подробности преступления
Я – новый хозяин: рейдеры в Казахстане вышли на новый уровень махинаций
Медицинский поезд посетит новые области Казахстана – расписание
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 19 июня
Новая стратегия независимого Казахстана
Семья из четырех человек погибла при пожаре в Житикаре – СМИ
Дело о "Mudarabah Capital": вайнерам Туребаеву и Шерниязову вновь продлили арест
Умер певец Пьер Нарцисс
Казахстанская гонщица завоевала историческую медаль чемпионата Азии
Водный вопрос может снова обостриться в Атырауской области
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Шура спел на улице в Нур-Султане
Возраст выхода на пенсию поднимут военнослужащим в Казахстане
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Нурсултан Назарбаев ответил на вопрос о своих дальнейших планах
Папа Римский сделал заявление насчет Казахстана
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
Чем грозит Казахстану "лихорадка" мирового продовольственного рынка
Евросоюз выступил с заявлением о референдуме в Казахстане
На инцидент с оскорблением флага Казахстана на концерте в Алматы отреагировал Госсекретарь
Цены на бензин марки АИ-95 могут вырасти в Казахстане
Что осталось от Аральского моря, показал космонавт с борта МКС
Как матери семерых детей удается возглавлять республиканскую общественную приемную партии "AMANAT"

Читайте также

Общество , Здравоохранение , COVID
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 26 июня
Общество
Вручены премии и гранты Президента РК в области СМИ
Общество
Определены победители медиа-премии "AMANAT – 2022"
Общество
Более чем в два раза сократят список документов для подключ…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]