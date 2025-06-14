По словам главы государства, медицинские работники - представители самой уважаемой и благородной профессии. Президент подчеркнул, что каждый год финансирование сферы здравоохранения увеличивается, в этом году до 2.6 трлн тенге, и государство продолжит оказывать поддержку медицинским работникам. О международном признании казахстанской нейрохирургии, о вызовах, с которыми сталкиваются врачи сегодня и об уважение к труду медицинских работников – в интервью с известным нейрохирургом, руководителем Центра нейрохирургии Национального госпиталя Медицинского центра Управления Делами Президента РК Мынжылкы Бердиходжаевым.

– Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что труд врача требует не только знаний, но и самоотдачи. Что для вас значит быть врачом сегодня?

– Профессия врача всегда требовала не только знаний и самоотдачи, но и большой доли человечности и, можно сказать, самопожертвования. Сегодня врачам приходится жертвовать личным временем, принимая как данность, что наша специальность до сих пор недооценена. Если сравнивать с другими сферами, средний уровень зарплат у медиков остаётся невысоким. Есть много специальностей, где работая по 6–8 часов в день, можно зарабатывать в несколько раз больше.

Кроме того, критика, которая звучит в публичном пространстве, в том числе со стороны некоторых депутатов, формирует у общества предвзятое отношение к медицинским работникам. Заявления о «воровстве» наносят удар по доверию к профессии. А простая арифметика показывает, что почти половина бюджета здравоохранения уходит на фонд оплаты труда более чем 240 тысяч работников сферы здравоохранения, задействованных в лечебном процессе. Оставшиеся средства должны покрывать закуп лекарств, расходных материалов, коммунальные расходы и многое другое. При этом строятся новые объекты, что, безусловно, важно, но они также требуют значительного финансирования.

– На днях в социальных сетях стало популярным видео проведения сложнейших сосудистых операций под вашим руководством, за которыми в реальном времени следили врачи со всего мира. Почему такие события можно считать прорывом для казахстанской медицины?

– 2 июня мы провели две показательные операции с онлайн-трансляцией на международной конференции LINC PARIS 2025 (Leading interventional neuroradiology congress), которая проходит уже в 26-й раз. 5 международных центров из Канады, Колумбии, Германии, Франции и Казахстана провели показательные операции. Мы представили достаточно сложные и интересные кейсы: один из наших пациентов был в тяжелом состоянии с обширным кровоизлиянием, но, несмотря на это, операция прошла по плану и успешно.

Live-трансляции мы практикуем с 2014 года. В моей практике это не ново, у меня есть YouTube-канал, который так и называется «Мынжылкы Бердиходжаев», где размещены более 450 операций, проведенных в режиме live. Операции комментируются на английском языке, и любой специалист, изучающий данную область, может ознакомиться с этими операциями, посмотреть технические моменты. Благодаря этому подходу весь мир знает, что в Казахстане есть такая современная медицина. К нам приезжают на учебу врачи из дальнего зарубежья. После live-трансляции из Парижа заинтересовались коллеги из Японии, европейских стран, из Америки. Они планируют приехать к нам, чтобы посмотреть, как проходят эти операции и присутствовать непосредственно в операционной.

Хотелось бы добавить, и это не является хвастовством, в мире мы являемся ведущим центром, который показывает операции в режиме live в таком количестве, который делится деталями операций на английском языке. Мы сделали эти операции доступными для обучающего процесса.

Мы говорим, что у нас наука подвергается сомнению. Это касается постсоветских стран: очень много недоверия к тем публикациям, которые выходят в свет, потому что в постсоветских странах, как говорится, статистика может быть маленькая, большая и как ложь в третьем варианте. Мы показываем реальные варианты хирургии и наши достижения. Зарубежные специалисты могут своими глазами увидеть операции, посмотреть конечные результаты, узнать техники, которые применяются.

Интересно, что многие инструменты и оборудование, которое представлено в Казахстане, до сих пор ещё недоступны во многих странах, включая США, из-за сложности процесса регистрации. Благодаря трансляциям специалисты из других стран могут увидеть, как работают новые инструменты и технологии на практике.

– Президент Касым-Жомарт Токаев отметил развитие медицинского туризма. Ежегодно более 10 тысяч человек из 45 стран мира специально приезжают в Казахстан на лечение. Что привлекает иностранных пациентов?

– Медицинский туризм развивается, и этому во многом способствовала государственная поддержка, которая позволила достичь высокого уровня. В последнее время чрезмерное регулирование и проверки начинают тормозить развитие. Внедрение новых технологий ограничено. Кроме того, есть логистические вопросы: не всегда удобно добраться до Астаны, Алматы или Шымкента.

Однако, несмотря на это, 10 тысяч зарубежных пациентов приехали в Казахстан и прошли лечение. Мы должны отметить, что упрощение визового режима для таких стран, как Китай, Иран, Индия, европейские страны, граждане которых могут беспрепятственно находиться на территории нашей страны 30 дней, создало предпосылки, чтобы пациенты, туристы, во время отдыха или работы могли обратиться за услугами в наши лечебные учреждения.

Надо отметить, к нам приезжает большое количество пациентов из-за рубежа. Многие из них заранее изучают информацию в социальных сетях, на нашем YouTube-канале, у них есть конкретные данные. Помимо международных публикаций, у меня индекс Хирша превышает 5 — и это тоже играет роль. Современные пациенты очень информированы и учитывают такие моменты.

– Социальная поддержка медицинских работников и повышение их статуса – одна из ключевых задач государства, сказал президент. Какие шаги, на ваш взгляд, могли бы ещё больше поддержать врачей, в том числе в вопросах профессионального развития?

- Я сам, как и мои коллеги, регулярно прохожу сертификационные курсы. Почти все они проходят с отрывом от основной работы, и на платной основе. Сейчас снова ввели категории, после обсуждений и резонанса условия немного упростили. Первый раз получить категорию можно бесплатно, но последующее подтверждение — уже за определённую сумму. А для врачей это ощутимо.

Проведение мероприятий под эгидой профессиональных ассоциаций, участие в международных конференциях — всё это требует немалых вложений. Врачи не имеют возможности из своего кармана оплатить членские взносы, участие в конференциях. В условиях сложного регулирования в сфере здравоохранения и образования обучение становится не просто возможностью повысить квалификацию, а порой превращается в финансовую нагрузку — особенно когда речь идёт об аккредитованных центрах. Их сегодня осталось немного, сейчас получить сертификат можно лишь через университеты и некоторые клиники. Каждое обучение сопоставимо с месячной зарплатой врача.

Страхование профессиональной ответственности - эти средства тоже ведь не из воздуха берутся, из бюджета: где-то убыло, значит, в другом месте — например, в зарплатах, обеспечении лекарствами и т. д. — это может сказываться. Тарифы на медуслуги не пересматриваются, и это один из больных вопросов. Когда на зарплату накладываются дополнительные расходы — вроде того же страхования, — это отражается на том, что входит в пакет медпомощи для пациента. Об этом уже немало сказано. В итоге врачам может недоставать того, что необходимо для лечения пациента, а пациенты недополучают полный гарантированный объём медпомощи. Это, в свою очередь, может создавать прецеденты, когда медицинских работников обвиняют в халатности или недобросовестности.

– Президент высказался об уважение к труду врачей и недопустимости к насилия и агрессии в отношении медработников. «Будут отвечать по всей строгости закона», - сказал глава государства. Что вы думаете об этом месседже главы государства?

– Врачей бить нельзя. К примеру, сотрудников правоохранительных органов бить нельзя, они защищены законом, и нападение на них влечёт серьёзные последствия. В такой же строгости закона, который бы защитил медицинского работника, нет. Там предусмотрены штрафы до 100 тысяч тенге. Люди нарушают правила дорожного движения и оплачивают такие же суммы. Другой важный момент — в обществе в целом должно быть полное неприятие насилия, это должно быть искоренено. Недопустимо поднимать руку на кого-либо — будь то врач, учитель или просто гражданин Республики Казахстан. Если такое понимание станет нормой, необходимость вводить какие-то дополнительные меры защиты для отдельно взятых категорий граждан в будущем не потребуется.

– В честь профессионального праздника награды из рук президента получили простые врачи, фельдшеры, медсёстры, ученые. О чем это говорит, на ваш взгляд?

- Награды были вручены представителям рабочих медицинских профессий – врачам, фельдшерам, медсёстрам, санитаркам. Во-первых, у нас в Казахстане объявлен год поддержки рабочих специальностей. А, во-вторых, видно, что у нашего президента уважительное отношение к простому народу и рабочему классу - будь то таксист, уборщик, шахтер. Все они - граждане Республики Казахстан, и каждый из них достоин уважительного отношения и оценки труда, который они делают ежедневно. Есть такое выражение – «Адамның көңілі бір атым насыбайдан қалады», поэтому поддержать добрым словом, наградой, почетной грамотой – это очень важно.