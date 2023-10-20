На 10 млн тенге обманула аферистка двух астанчан

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На 10 млн тенге обманула аферистка двух жителей Астаны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По данным полицейских, мошенница, прикрываясь брендом известного банка, предлагала помощь в получении кредита.

Отмечается, что свои услуги женщина предлагала по принципу “сарафанного радио”.

В настоящее время в полицию обратились двое астанчан, но потерпевших от действий обманщицы намного больше. Заявления от граждан продолжают поступать в полицию.

В ходе досудебного расследования сотрудники полиции УП района “Сарыарка” выяснили, что она, ссылаясь на связи предлагала оформить кредит. Однако обязательным условием была оплата гарантийного взноса. Так, в одном случае она обманула астанчанку, завладев денежными средствами в сумме 8 млн тенге. В другом случае, завладела чужими деньгами в размере 2 млн тенге.

Женщина в совершении мошенничества призналась. Она арестована и находится в ИВС. В отношении нее проводится расследование по ч. 3 ст. 190 УК РК “Мошенничество, совершенное в крупном размере”.

Также устанавливается ее причастность к совершению аналогичных преступлений на территории столицы.

Как отметили в полиции, санкция данной статьи предусматривает наказание – ограничение свободы на срок от трех до семи лет, либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.



