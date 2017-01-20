Общество
На 10 поездов "Тулпар-Тальго" объявляются скидки до 75%
Жания Уранкаева
На скоростные поезда "Тұлпар-Тальго" объявляются большие скидки, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АО "Пассажирские перевозки".

Как отметили в компании, помимо отдельной скидки до 40% сохраняются действия ранее введенных систем динамичных скидок и дисконтных карт на проезд в поездах "Тұлпар-Тальго", которые применяются по категориям: "Құрмет", "Жастар", "Саяхатшы", "Ардагер", "Ардагер+", "Ардақты ана", "Қамқор".

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Таким образом, пассажир при наличии дисконтной карты (например, "Құрмет" или "Жастар") с учетом системы новых скидок может получить общую скидку до 75%, в частности на проезд в вагонах "Гранд" и "Бизнес".

Так, с 25 января внедряются дополнительные скидки до 40% в соответствии с классами вагонов "Турист", "Бизнес" и "Гранд" на следующие поезда по следующим направлениям:


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