На 14 млрд тенге нарушили экологическое законодательство за два года в Казахстане

Правительство,Экология
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Дана Аменова
корреспондент

Среди наиболее значительных случаев – штраф в размере 13,7 млрд тенге, наложенный на АО «Каспий Нефть»

Фото: пресс-служба правительства РК

За нарушение экологического законодательства в части управления отходами в Казахстане с 2022 по 2024 годы наложено 405 штрафов на сумму 14,3 млрд тенге. Об этом на заседании правительства сообщил министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев, сообщает Kazpravda.kz 

Среди наиболее значительных случаев – штраф в размере 13,7 млрд тенге, наложенный на АО «Каспий Нефть» за накопление отходов без необходимого экологического разрешения.

АО Altyntau Kokshetau и АО «Финансово-инвестиционная корпорация» также привлечены к ответственности за сверхнормативное накопление отходов, составившие 145 млн тенге и 108,7 млн тенге соответственно.

В правительстве отметили, что в соответствии с действующим законодательством, каждая компания обязана разрабатывать программу управления отходами, учитывающую использование наилучшей доступной техники, с целью минимизации объема отходов.

#нарушения #экология #штрафы

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