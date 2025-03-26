На 14 млрд тенге нарушили экологическое законодательство за два года в Казахстане

Среди наиболее значительных случаев – штраф в размере 13,7 млрд тенге, наложенный на АО «Каспий Нефть»

Фото: пресс-служба правительства РК

За нарушение экологического законодательства в части управления отходами в Казахстане с 2022 по 2024 годы наложено 405 штрафов на сумму 14,3 млрд тенге. Об этом на заседании правительства сообщил министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев, сообщает Kazpravda.kz

Среди наиболее значительных случаев – штраф в размере 13,7 млрд тенге, наложенный на АО «Каспий Нефть» за накопление отходов без необходимого экологического разрешения.

АО Altyntau Kokshetau и АО «Финансово-инвестиционная корпорация» также привлечены к ответственности за сверхнормативное накопление отходов, составившие 145 млн тенге и 108,7 млн тенге соответственно.