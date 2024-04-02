На 1,8 млн тенге оштрафовали МФО за утечку персональных данных казахстанцев

Цифровизация
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

В Минцифры сообщили об итогах проверки ТОО «МФО «Робокэш.кз», данные клиентов которой утекли в соцсети, сообщает Kazpravda.kz 

Коллаж: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

Напомним, что 5 марта Государственная техническая служба (ГТС) обнаружила утечку персональных данных 2 млн казахстанцев, являющихся клиентами микрофинансовой организации zaimer.kz (ТОО «МФО «Робокэш.кз»). В открытом доступе в Telegram оказались их ФИО, телефон, email, данные удостоверения личности, адреса регистрации и проживания, сведения о работе, а также данные банковских карт и банковских счетов. 

ГТС установила личности клиентов ТОО «МФО Робокэш.кз» из числа граждан Казахстана.

Тогда казахстанцев предупредили о данном факте посредством мобильного приложения Egov Mobile, а также уведомлением в личный кабинет портала Egov. И призвали обратиться через сервис e-Otinish в Комитет по информационной безопасности Минцифры для возбуждения административного дела.

На сегодняшний день в министерство поступило более 5200 обращений от граждан по данному факту.

«Комитетом по информационной безопасности министерства  совместно с Агентством по регулированию и развитию финансового рынка, проведена внеплановая проверка в отношении ТОО «МФО Робокэш.кз» на предмет соблюдения требованиям законодательства о персональных данных и их защите.

Возбуждено административное дело, ТОО «МФО Робокэш.кз» привлечено к административной ответственности и наложен административный штраф в размере 1000 МРП, в порядке сокращенного производства ТОО «МФО Робокэш.кз» выплачен штраф в размере 500 МРП (1 846 000 тенге) в соответствии с частью четвертой статьи 79 КоАП РК», - говорится в сообщении ведомства.

По указанному случаю, отмечают в Минцифры, граждане вправе обратиться в гражданском порядке в суд для рассмотрения вопроса о возмещении материального или морального вреда, причиненного утечкой персональных данных.

Дополнительно можно воспользоваться услугой временного ограничения на получение кредитов в приложении Egov Mobile, а также ознакомиться с рекомендациями по кибербезопасности и защите персональных данных, размещенных на сайте министерства по этой ссылке.

#проверка #МЦРИАП #персональные данные #утечка данных

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