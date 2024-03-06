Стали известны подробности утечки данных казахстанцев в Сеть

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

В открытом доступе в Telegram находятся персональные данные двух миллионов казахстанцев, в том числе их ФИО, телефон, email, данные удостоверения личности, адреса регистрации и проживания, сведения о работе, а также данные банковских карт и банковских счетов. Ранее сообщалось, что речь идет о клиентах, бравших кредиты в указанном МФО.

В ходе анализа инцидента установлено, что местонахождение сайта МФО и IP адреса базируется на территории Казахстана, что в свою очередь соответствует закону.

Утечка персональных данных казахстанцев произошла посредством взлома инфраструктуры (Robo Finance) – материнской экосистемы, поддерживающей многие МФО, в том числе zaimer.kz. Ранее специалисты выявили ряд поддельных вебсайтов, связанных с данным МФО.

При переходе на страницы данных сайтов, пользователю предлагалось получить денежный займ в вышеупомянутой организации. Наименование поддельных вебсайтов: zaim5min.com, vozmykredit.ru, vozmycredit.com, stpmrnlnk.com, mani24.kz, zm24.kz, cashlux.kz, zaim365.kz.

Отмечается, что в целях противодействия выдачи фиктивных микрокредитов микрофинансовые организации обязаны идентифицировать клиента одним из трех способов: посредством ЭЦП, путем биометрической идентификации заемщика через сервис Центра обмена идентификационными данными Национального банка; путем двухфакторной проверки персональных данных и изображения заемщика в режиме реального времени.

Также МФО обязаны осуществлять сверку указанного клиентом абонентского номера с данными операторов мобильной связи.

— Однако подчеркнем, что утечка персональных данных в сеть может иметь серьезные последствия. Их незаконный доступ может привести к утечке конфиденциальной информации и нарушению частной жизни. Также в случае утечки финансовых данных, таких как банковские счета или данные кредитных карт, люди могут стать жертвами финансового мошенничества. В связи с этим, специалисты АО «Государственная техническая служба» рекомендуют предпринять ряд действий для защиты своих персональных данных, — говорится в сообщении.

Необходимо обратиться в банк для немедленной блокировки карты; обратиться через сервис e-Otinish в Комитет по информационной безопасности Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности для рассмотрения вопроса возбуждения административного дела. Необходимо предоставить материалы, подтверждающие факт нарушения: ФИО, контакты заявителя; описание ситуации, при которой допущено нарушение. Указать период и сроки совершения нарушения. Предоставить материалы, подтверждающие нарушение и указать лицо/наименование организации, допустившее нарушение.

Далее, после рассмотрения дела об административном правонарушении, уполномоченный орган в сфере защиты персональных данных выносит решение о наложении административного взыскания или прекращении производства по делу согласно действующему законодательству и уведомит вас о принятых мерах.

Также специалисты приводят правила безопасности по защите персональных данных. Публикуем их ниже.