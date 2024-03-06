Стали известны подробности утечки данных казахстанцев в Сеть

Государственная техническая служба сообщает, что согласно полученной информации, инфраструктура микрофинансовой организации Zaimer.kz стала объектом взлома, передает Kazpravda.kz
В открытом доступе в Telegram находятся персональные данные двух миллионов казахстанцев, в том числе их ФИО, телефон, email, данные удостоверения личности, адреса регистрации и проживания, сведения о работе, а также данные банковских карт и банковских счетов. Ранее сообщалось, что речь идет о клиентах, бравших кредиты в указанном МФО.
В ходе анализа инцидента установлено, что местонахождение сайта МФО и IP адреса базируется на территории Казахстана, что в свою очередь соответствует закону.
Утечка персональных данных казахстанцев произошла посредством взлома инфраструктуры (Robo Finance) – материнской экосистемы, поддерживающей многие МФО, в том числе zaimer.kz. Ранее специалисты выявили ряд поддельных вебсайтов, связанных с данным МФО.
При переходе на страницы данных сайтов, пользователю предлагалось получить денежный займ в вышеупомянутой организации. Наименование поддельных вебсайтов: zaim5min.com, vozmykredit.ru, vozmycredit.com, stpmrnlnk.com, mani24.kz, zm24.kz, cashlux.kz, zaim365.kz.
Отмечается, что в целях противодействия выдачи фиктивных микрокредитов микрофинансовые организации обязаны идентифицировать клиента одним из трех способов: посредством ЭЦП, путем биометрической идентификации заемщика через сервис Центра обмена идентификационными данными Национального банка; путем двухфакторной проверки персональных данных и изображения заемщика в режиме реального времени.
Также МФО обязаны осуществлять сверку указанного клиентом абонентского номера с данными операторов мобильной связи.
— Однако подчеркнем, что утечка персональных данных в сеть может иметь серьезные последствия. Их незаконный доступ может привести к утечке конфиденциальной информации и нарушению частной жизни. Также в случае утечки финансовых данных, таких как банковские счета или данные кредитных карт, люди могут стать жертвами финансового мошенничества. В связи с этим, специалисты АО «Государственная техническая служба» рекомендуют предпринять ряд действий для защиты своих персональных данных, — говорится в сообщении.
Необходимо обратиться в банк для немедленной блокировки карты; обратиться через сервис e-Otinish в Комитет по информационной безопасности Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности для рассмотрения вопроса возбуждения административного дела. Необходимо предоставить материалы, подтверждающие факт нарушения: ФИО, контакты заявителя; описание ситуации, при которой допущено нарушение. Указать период и сроки совершения нарушения. Предоставить материалы, подтверждающие нарушение и указать лицо/наименование организации, допустившее нарушение.
Далее, после рассмотрения дела об административном правонарушении, уполномоченный орган в сфере защиты персональных данных выносит решение о наложении административного взыскания или прекращении производства по делу согласно действующему законодательству и уведомит вас о принятых мерах.
Также специалисты приводят правила безопасности по защите персональных данных. Публикуем их ниже.
- Не пишите ПИН-код на карте и не сообщайте его другим, не вводите его нигде кроме банкоматов и POS-терминалов;
- Никому не сообщайте полные реквизиты своей карты и не выкладывайте ее фотографии в сети и не передавайте в мессенджерах даже хорошо знакомым людям. Если кто-то хочет перевести вам деньги, обычно в Казахстане ему нужен только номер карты или просто ваш номер телефона;
- Никогда не озвучивайте и не отправляйте незнакомым людям свои персональные данные, включая копии документов, удостоверяющих личность;
- Не публикуйте свои личные и банковские данные в интернете, не теряйте из виду свою карту при проведении платежей в кафе/ресторане;
- Воздержитесь от участия в сомнительных интернет-конкурсах и лотереях, в которых требуется вводить персональную информацию либо финансовые реквизиты;
- Если вы собираетесь совершить онлайн-покупку, убедитесь, что сайт действительно принадлежит интернет-магазину и внимательно проверьте написание сайта в адресной строке, он должен начинается с HTTPS и символа закрытого замка;
- Заведите отдельную карту, предназначенную только для покупок в Интернете. Пополняйте ее только непосредственно перед проведением покупки;
- Подключите сервис SMS/Push уведомлений, чтобы оперативно получать данные транзакций по вашим картам;
- Внимательно читайте содержимое СМС/Push сообщений, если пришло сообщение об операции, которую Вы не совершали – не вводите пароль и оперативно позвоните в банк;
- Никогда не вводите пароль для отмены или аннулирования операций – такие запросы формируют только мошенники;
- Узнайте в банке и при наличии возможности попросите включить функцию 3D-Secure (VISA) или SecureCode (MasterCard) для своей платежной карты. Используйте сложные пароли для своей электронной почты и личных кабинетов на сайтах. Пароли типа 12345 или Password не смогут вас защитить. Пароли должны быть разными, более 10 символов, с прописными и строчными буквами, цифрами и специальными символами. Старайтесь, чтобы пароль имел для вас смысл, и вы могли его легко запомнить. Храните его в тайне;
- Используйте возможности биометрической идентификации, если ваши мобильные устройства или финансовые сервисы предлагают такую возможность.
- Если вы ввели данные карты на сомнительном сайте или сообщили их по ошибке мошенникам, то позвоните в банк для немедленной блокировки карты;
- Воздержитесь от установки на ваши электронные устройства сомнительных и нелицензионных программ. Не используйте публичные (открытые) wi-fi сети для доступа в интернет-банкинг, электронную почту и другие ресурсы, где размещена ваша персональная, финансовая и служебная информация;
- Используйте лицензионное антивирусное программное обеспечение на устройствах, с которых подключаете сервисы интернет-банкинга.