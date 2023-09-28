На 20% вырастет тариф на платные дороги в Казахстане

Стоимость проезда по трассам повысится уже с 3 октября.

Фото: Kazpravda.kz

Министр транспорта Марат Карабаев объяснил на брифинге, почему в Казахстане повышаются тарифы на платные дороги, передает корреспондент Kazpravda.kz.

По его данным, в стране 2300 км дорог являются платными.

"Что меняется по тарифам на них? 2300 км дорог - это от Хоргоса до Алматы и дальше до Кызылорды, это участок дороги "Западная Европа - Западный Китай", автодорога "Астана - Щучинск", "Астана - Павлодар" и "Астана - Караганда" - эти участки с четырехполосным движением всегда были платными", - сказал министр.

Также он рассказал, что поменяется в структуре платных дорог.

"Первое - мы повышаем стоимость на 20%. Второе - тариф привяжем к МРП, таким образом он будет повышаться. Третье - прорабатываем ввод обеспечения платности на новых двухполосных участках, но только для грузовых автомобилей, не для легковых", - продолжил Карабаев.

Касательно вопроса, с чем связано повышение тарифа на платные дороги, он пояснил, что за 10 лет этот тариф не менялся, при этом отметив, что в Казахстане плата за дороги значительно ниже, чем в других странах.

"Если сравнивать наш тариф с другими странами, у нас значительно ниже. Но не это является основанием для его повышения. Главное - то, что Казахстан становится своего рода транзитным хабом, с точки зрения использования наших дорог. Объем перевозок от Узбекистана и Китая в сторону России и других стран увеличивается, и это влечет дополнительную нагрузку на дороги", - разъяснил министр.

Он озвучил цель министерства - за счет платности максимально обеспечить качество автодорог, то есть, их содержание путем выделения соответствующих средств.

"Будем стараться значительно снижать нагрузку на бюджет и обеспечивать качество дорог за счет их платности. Для отечественных перевозчиков предусматриваем возможность абонентской платы, то есть оплаты один раз в месяц. Это будет на порядок дешевле разовой оплаты", - сообщил спикер.

Также Марат Карабаев поделился планами по вводу оплаты на некоторых участках дорог.

"Мы предусматриваем сделать платными дороги от границы России до Павлодара, от Павлодара до Усть-Каменогорска и Калбатау, на стадии обсуждения участки Кызылорда - Аральск, Актау - Бейнеу и Актобе - Уральск", - резюмировал министр.

Тариф будет повышен уже с 3 октября, добавил он.