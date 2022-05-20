На 4 года осудили атырауских полицейских за игнорирование заявления горожанки

В Атырау вынесен приговор в отношении полицейских, которые игнорировали обращения горожанки, столкнувшейся с бытовым насилием, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ATPress.kz.

Как сообщается, навязчивый ухажер долгое время преследовал мать троих детей и в итоге ударил ее топором при детях и сам повесился. Полицейские проявили бездействие, несмотря на то, что женщина неоднократно к ним обращалась.

Позже правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело по ст. 370 (Бездействие по службе), 433 (Укрытие уголовного правонарушения) в отношении двоих участковых, оперуполномоченного и следователя.

В настоящее время Антикоррупционной службой по Атырауской области завершено досудебное расследование в отношении сотрудников управления полиции города Атырау.

«Суд признал их виновными и приговорил следователя к 3 годам лишения свободы, остальных полицейских к 4 годам. В связи с амнистией следователю и оперуполномоченному срок сократили на треть. Указанные лица были лишены специальных званий и последующего права занимать должности на государственной службе. Онлайн-трансляция оглашения приговора суда состоялась с участием коллектива городского управления полиции», - говорится в сообщении Антикоррупционной службы по Атырауской области.

Вина подсудимых в ходе процесса была доказана показаниями потерпевшей, свидетелей, заключениями экспертиз и видеозаписями.

Подсудимые в свою очередь не согласились с приговором суда и просили их оправдать.