По итогам девяти месяцев 2025 года объем перевозок зерновых грузов в Казахстане составил 9,5 млн тонн, что на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтранспорта

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Из общего объема 7,3 млн тонн направлено на экспорт (+43%), 2,2 млн тонн — по внутренним маршрутам (+33%). Отмечается устойчивая положительная динамика по всем основным направлениям.

"Особенно заметный рост продемонстрировали перевозки кормовой муки — 2,2 млн тонн, что в 4,6 раза больше, чем годом ранее. Это отражает развитие переработки и рост выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью", - говорится в сообщении.

Перевозки в страны Центральной Азии (Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Кыргызстан) увеличились на 34%. Возобновлены перевозки в Иран через порты Актау и Курык — рост в 3,3 раза (0,7 млн тонн).

В Афганистан поставки выросли на 40% (179 тыс. тонн).

Существенный прирост отмечен и по другим экспортным направлениям:

• Россия — в 4,2 раза (1,7 млн тонн);

• Азербайджан — в 108 раз (542 тыс. тонн);

• порты Прибалтики — в 14 раз (606 тыс. тонн);

• Балтийские порты РФ — в 2,4 раза (132 тыс. тонн);

• Черноморские порты — в 1,4 раза (256 тыс. тонн).

Казахстан также открыл новые экспортные направления — в странах Африки (Марокко, Алжир), Вьетнаме и государствах Европейского Союза.