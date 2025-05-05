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Как показывает практика, каждое третье преступление, совершенное в Костанае, относится к категории «интернет-мошенничество». Ежедневно «на удочку» попадаются два-три человека. В целом, за четыре месяца этого года от рук мошенников пострадали почти 300 костанайцев, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

- В настоящее время наиболее распространенным видом интернет-мошенничества являются «Инвестирования». Граждане вкладывают собственные деньги в неофициально зарегистрированные брокерские сайты, после чего лишаются их. Из допросов потерпевших установлено, что все граждане знают о совершаемых фактах интернет-мошенничества, однако все равно попадаются на их уловки, - рассказал начальник УП Костаная Булат Иманов.

В текущем году стражами порядка заблокировано 874 подозрительных сайта. Вместе с тем полицейские признают, что

реальных способов противодействия интернет-мошеничеству, кроме проведения информационно-профилакической работы с населением, не имеется.

В этой связи в 2025 году ежедневно проводятся поквартирные обходы жителей города и посещение Центра обслуживания населения, в ходе которых разъясняются имеющиеся схемы обмана мошенников, приводятся примеры популярных схем. С начала года стражи порядка побывали уже в двух тысячах частных домов и 13 тыс. квартир.