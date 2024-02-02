На 73 млн тенге оштрафовали медучреждения Казахстана

На 73,5 млн тенге оштрафовали поликлиники, больницы, военные госпитали и лазареты, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет техрегулирования МТИ РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

За 2023 год комитетом техрегулирования и его территориальными департаментами проведено более 600 проверок медицинских учреждений.

Выявлено, что в 104 медицинских учреждениях пользовались неповеренными средствами измерения, в том числе приборами для измерения артериального давления, аппаратами искусственной вентиляции легких, дифебриляторами и даже инкубаторами для новорожденных. Всего - более 6 тысяч таких приборов.