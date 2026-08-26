На борцовском ковре

Главным триумфатором в составе нашей сборной стал представитель греко-римского стиля Казыбек Калмагамбетов, завоевавший золотую медаль в весовой категории до 67 кг. Свой вклад внесли и борцы вольного стиля, пополнившие копилку тремя наградами: серебро добыл Бекасыл Асамбек (до 61 кг), а бронзовыми призерами стали Нурасыл Асамбек (до 57 кг) и Нурдаулет Сеилбеков (до 74 кг).