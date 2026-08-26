На борцовском ковре Спорт 26 августа 2026 г. 5:20 Абзал Камбар В Братиславе (Словакия) завершился чемпионат мира по видам борьбы среди спортсменов до 20 лет. Главным триумфатором в составе нашей сборной стал представитель греко-римского стиля Казыбек Калмагамбетов, завоевавший золотую медаль в весовой категории до 67 кг. Свой вклад внесли и борцы вольного стиля, пополнившие копилку тремя наградами: серебро добыл Бекасыл Асамбек (до 61 кг), а бронзовыми призерами стали Нурасыл Асамбек (до 57 кг) и Нурдаулет Сеилбеков (до 74 кг). #Спорт #борьба #чемпионат мира