На Эльбрусе спасли альпинистов из Казахстана

Происшествия
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Для спуска альпинистов привлекались спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России, передает Kazpravda.kz

Фото: АиФ

Спасатели Кабардино-Балкарии помогли двум альпинистам из Казахстана и России, попросившим о помощи на Эльбрусе, на высоте 5000 метров, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

По информации пресс-службы, альпинистов встретили и помогли спуститься до высоты 3850 метров, где расположена станция Гара-Баши. От дальнейшей помощи они отказались.

Для спуска альпинистов привлекались спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

Как сообщалось, 10 февраля около 22:20 поступила информация о том, что на горе Эльбрус в Кабардино-Балкарии на высоте 5000 метров зарегистрированная группа из двух человек - гид из Казахстана и альпинистка из России - попросила о помощи для спуска с высокогорья. По предварительной информации МЧС, у альпинистов обморожены конечности.

#спасение #альпинисты #Эльбрус

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