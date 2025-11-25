На Филиппины вновь обрушился мощный ураган

Айман Аманжолова
корреспондент

От урагана «Вербена» пострадало почти 47 тыс. человек, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

«46 923 пострадавших человека в результате урагана. По состоянию на утро вторника 485 семей находятся в 19 эвакуационных центрах, а ещё 14 семьям оказывают помощь в других местах. Около 59 портов в пяти регионах приостановили свою работу из-за неблагоприятных погодных условий», — сообщает новостное агентство Philippine News Agency (PNA) со ссылкой на Национальный совет по снижению и управлению рисками бедствий (NDRRMC).

О жертвах и повреждениях не сообщалось.

Ранее впервые за 10 тысяч лет вулкан Хайли Губби извергся в Эфиопии, а вулкан Семеру - в Индонезии восемь раз. Так же власти Малайзии эвакуировали более 20 тысяч человек из-за наводнений, а во Вьетнаме около 100 человек погибли в результате мощных наводнений.

 

#Филиппины #ураган

