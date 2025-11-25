От урагана «Вербена» пострадало почти 47 тыс. человек, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

«46 923 пострадавших человека в результате урагана. По состоянию на утро вторника 485 семей находятся в 19 эвакуационных центрах, а ещё 14 семьям оказывают помощь в других местах. Около 59 портов в пяти регионах приостановили свою работу из-за неблагоприятных погодных условий», — сообщает новостное агентство Philippine News Agency (PNA) со ссылкой на Национальный совет по снижению и управлению рисками бедствий (NDRRMC).

О жертвах и повреждениях не сообщалось.

Ранее впервые за 10 тысяч лет вулкан Хайли Губби извергся в Эфиопии, а вулкан Семеру - в Индонезии восемь раз. Так же власти Малайзии эвакуировали более 20 тысяч человек из-за наводнений, а во Вьетнаме около 100 человек погибли в результате мощных наводнений.