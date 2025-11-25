Пепел поднялся на 4,7 км, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

В Индонезии зафиксировано восемь новых извержений вулкана в провинции Восточная Ява. Об этом 24 ноября сообщило информационное агентство Antara со ссылкой на наблюдательный пост.

Согласно данным агентства, пепел, выброшенный вулканом, достиг высоты 1 тыс. м над кратером, или 4 676 м над уровнем моря. Пепел активно распространяется на север.

Центр вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф Индонезии призвал местных жителей и туристов соблюдать осторожность и избегать приближения к кратеру вулкана в радиусе 8 км.

Уточняется, что Семеру - четвертый по высоте вулкан в Индонезии, его высота составляет 3676 м над уровнем моря и он является самой высокой вершиной на острове Ява.

Ранее впервые за 10 тысяч лет вулкан Хайли Губби извергся в Эфиопии, а власти Малайзии эвакуировали более 20 тысяч человек из-за наводнений. Кроме того, во Вьетнами около 100 человек стали жертвами мощных наводнений.