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Транспорт

На газ и электричество планируют перевести весь общественный транспорт в Алматы

Министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Сериккали Брекешев провел встречу с населением города Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как отметил министр, Алматы уже несколько лет входит в список самых загрязненных городов. В атмосферу города ежегодно выбрасывается порядка 138,7 тысячи тонн загрязняющих веществ. Загрязненность обусловлена выбросами теплоисточников (ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3), частных жилых домов и загруженностью автодорог транспортом, в том числе транзитным. Кроме того, на состояние атмосферного воздуха негативно влияют выбросы негазифицированных регионов в 3-х прилегающих районах Алматинской области.

Так, за 9 месяцев в атмосферу по стране поступило порядка 900 тысяч тонн загрязняющих веществ, что на 18% ниже аналогичного периода 2021 года (1,1 млн тонн). На Алматы приходится 31,9 тысячи тонн, что на 28,4% ниже аналогичного периода (44,6 тысячи тонн).

В этой связи Брекешев акцентировал, что в Алматы было увеличено с 16 до 40 количество постов наблюдения за экоситуацией. Также акимат устанавливает еще 50 датчиков, которые будут интегрированы с мобильным приложением Airkz Казгидромета. 

Рассказал министр и о модернизации всех ТЭЦ путем строительства газотурбин. По ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 уже получено положительное заключение госэкспертизы на ТЭО. Проводится открытый тендер. Работы планируется завершить в 2026 году. Это позволит сократить выбросы на ТЭЦ-2 на 94% – с 38 до 2 тысяч тонн, на ТЭЦ-3 на 83% – с 12 до 2 тысяч тонн.

«В части озеленения акиматом проведен полный аудит зеленых насаждений и ведется их реестр. В качестве системной меры в соответствующее законодательство министерством внесены изменения по ужесточению норм вырубки деревьев, где предусмотрена компенсационная посадка деревьев за незаконную вырубку в 20-кратном и 30-кратном размерах и увеличено до 5 раз административное взыскание за незаконную рубку. В этой связи акимату города Алматы необходимо наладить жесткий контроль за компенсационной высадкой деревьев и последующим уходом за саженцами», – подчеркнул Сериккали Брекешев.

Остановился он также на ситуации с общественным транспортом в городе. Акимат Алматы ввел запрет на закуп дизельного общественного транспорта. Уже приобретены 827 электро- и газовых автобусов. До конца этого года общее число экологически чистого общественного транспорта составит 40%, а в течение 5 лет планируется полностью перевести городской транспорт на газ и электричество, заявил министр.

В ходе встречи также были затронуты вопросы учета ветрового режима при застройке города, вопросы водного хозяйства и развития экологического туризма.

Пользуясь случаем, министр экологии обратился к алматинцам: «Уважаемые друзья, Ваш город окружен такими природными богатствами, которые известны всему миру. Однако нас огорчает отношение некоторых туристов, которые захламляют нашу природу. Мы стараемся ликвидировать мусор, проводим различные экоакции, но наших сил не хватает. Я призываю бережно относиться к нашим уникальным природным богатствам, не оставляйте мусор в горах, не разжигайте костры в неположенных местах. Нужно уважать и сохранить природную красоту для будущих поколений. Это моя личная просьба как министра экологии».

После состоялся живой диалог министра с алматинцами.

 

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