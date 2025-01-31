На границе РК задержали 91 казахстанца с двойным гражданством

В Казахстане это правонарушение наказывается штрафом до 300 МРП или административным выдворением

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С начала 2025 года пограничной службой КНБ в пунктах пропуска выявлен 91 факт пересечения границы лицами, имеющими одновременно гражданство Республики Казахстан и другого государства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на КНБ РК

Задержанные лица переданы в органы полиции для дальнейшего разбирательства.

Необходимо отметить, что в 2024 году на государственной границе выявлено 1 190 фактов двойного гражданства. Основная часть правонарушений приходилась на граждан ближнего зарубежья.

Пограничная служба КНБ напоминает, что в соответствии с казахстанским законодательством наличие двойного гражданства наказывается штрафом до 300 МРП или административным выдворением. Кроме того, приобретение казахстанцами гражданства другого государства является прямым основанием для утраты гражданства Республики Казахстан.