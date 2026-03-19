КНБ раскрыл коррупционные схемы в региональных спецЦОНах

Закон и Порядок
Дана Аменова
специальный корреспондент

Комитет продолжает работу по выявлению и пресечению коррупции в сфере госуслуг

С начала 2026 года в Астане, Акмолинской и Павлодарской областях установлены факты получения незаконных вознаграждений и злоупотребления полномочиями при организации деятельности автошкол и оформлении водительских удостоверений, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на КНБ РК

Так, в Астане изобличен бывший заместитель главы спецЦОНа, который на системной основе за взятки оказывал содействие гражданам в сдаче экзаменов и получении водительских прав. Процессуально задокументировано более 60 фактов на сумму свыше 100 млн тенге.

Также пресечена незаконная деятельность руководителей филиалов спецЦОНа в Кокшетау и НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» в Экибастузе. Было установлено, что они получали деньги за организацию сдачи экзаменов подставными лицами.

Кроме того, в филиалах НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» в Астане, Шымкенте и Таразе выявлены факты незаконного обогащения должностными лицами, злоупотреблявшими своими полномочиями при перерегистрации недвижимого имущества и снятии обременений.

«По указанным фактам проводятся досудебные расследования»,  добавили в КНБ.

Ранее Служба по противодействию коррупции КНБ РК раскрыла и пресекла масштабную схему фиктивного производства медицинских изделий. Предприятие, используя поддельные документы о казахстанском содержании, незаконно получало государственные преференции, поставляя импортное оборудование под видом отечественного товара. 

