Свыше 160 млн тенге увели из бюджета при строительстве инженерных сетей в Кокшетау

Закон и Порядок
Дана Аменова
специальный корреспондент

Подозреваемые взяты под стражу, на их имущество наложен арест

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Департаментом АФМ по Акмолинской области проводится расследование по факту хищения бюджетных средств, выделенных на строительство инженерных сетей и объектов благоустройства в Кокшетау, сообщает Kazpravda.kz

По информации АФМ, в 2020 году между ГУ «Отдел строительства г. Кокшетау» и подрядными организациями - ТОО TAU PROJEKT и ТОО «СЭМ-СтройЭнергоМонтаж» - были заключены договоры на выполнение строительно-монтажных работ и осуществление надзора в рамках утвержденной проектно-сметной документации. Однако бенефициар подрядных ТОО организовал завышение объёмов работ: в приёмочные документы вносились недостоверные сведения о невыполненных либо частично выполненных работах.

Таким образом, несмотря на документальное подтверждение, фактически не выполнены работы по устройству основания водоотводной системы, арычных блоков, поставке и монтажу канализационно-насосной станции

В свою очередь руководитель Отдела строительства, достоверно зная о несоответствии фактических объемов работ проектным решениям, обеспечил подписание фиктивных актов и не принял мер по приостановлению финансирования и расторжению договоров.

На основании подписанных документов подрядной организации перечислены бюджетные средства, которые в последующем с целью легализации перераспределены через подконтрольные предприятия - ТОО «MAZHERUS» и ТОО «Tamila Invest». В результате ущерб государству превысил 160 млн тенге.

«С санкции суда на имущество подозреваемых наложен арест, включая 10 автомашин, 3 земельных участка и квартиру. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей и домашнего ареста. Расследование продолжается», – добавили в АФМ.

#АФМ #ущерб #строительство #Кокшетау

