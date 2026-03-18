О его задержании сегодня сообщила Генпрокуратура, передает Kazpravda.kz

- В рамках проведения следственных действий по уголовному делу на территории города Алматы в порядке статей 128 – 131 УПК РК задержан Бокаев Санжар. Он подозревается в том, что с целью распространения ложной информации и формирования негативного общественного мнения, размещал в социальных сетях видеоматериалы о совершении отдельными лицами незаконной вырубки деревьев в общественной парковой зоне и кражи имущества со строительных объектов, - проинформировали в надзорном органе.

По данным следствия, Бокаев организовал и профинансировал преступления, путем привлечения лиц с низким уровнем дохода, которым поручил вырубку и кражу за вознаграждение.

Он также подозревается в хищении финансовых средств в особо крупном размере путем мошенничества, добавили в Генеральной прокуратуре.