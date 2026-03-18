Задержан экс-руководитель УВП акимата Алматы Санжар Бокаев

Закон и Порядок
278

О его задержании сегодня сообщила Генпрокуратура, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

- В рамках проведения следственных действий по уголовному делу на территории города Алматы в порядке статей 128 – 131 УПК РК задержан Бокаев Санжар. Он подозревается в том, что с целью распространения ложной информации и формирования негативного общественного мнения, размещал в социальных сетях видеоматериалы о совершении отдельными лицами незаконной вырубки деревьев в общественной парковой зоне и кражи имущества со строительных объектов, - проинформировали в надзорном органе.

По данным следствия, Бокаев организовал и профинансировал преступления, путем привлечения лиц с низким уровнем дохода, которым поручил вырубку и кражу за вознаграждение.

Он также подозревается в хищении финансовых средств в особо крупном размере путем мошенничества, добавили в Генеральной прокуратуре.

#задержание #Санжар Бокаев

Популярное

Все
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Опубликован текст новой Конституции Казахстана
В Атырау начал работу особенный магазин
Дети снова играют в асыки!
Возрождение степных ремесел
Героя Паралимпиады встретили в Астане
Гвардеец знает наизусть около ста кюев
Получили шанс на полноценную жизнь
Встретят праздник в новых квартирах
Пять медалей дзюдоистов
Двойной успех в Закопане
Военная семья – надежный тыл
Театр голосов
Стать достойным защитником Отечества
Чтобы дети видели мир!
Шахматный Наурыз
Вклад в демократическое развитие
Soltüstık Qazaqstan – кузница национальной журналистики
Автопром: от регламентной модели сервиса к прогнозной
Указ Президента Республики Казахстан О мерах по реализации Конституции Республики Казахстан, принятой 15 марта 2026 года
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре
Рост сельхозпроизводства зафиксирован в Казахстане
В Приаралье открылась современная мебельная фабрика
Референдум – 2026: весь личный состав МВД переведен на усиление
Олжас Бектенов проголосовал на республиканском референдуме
Бег от истории или от себя?
Что предлагают изменить в Налоговом Кодексе Казахстана
За 2 года в Казахстане модернизируют 124 ж/д вокзала: 36 уже обновлены
Более 200 мероприятий пройдет в Астане в честь празднования Наурыза
Ваш выбор не просто галочка в бюллетене, а веское слово за Народную Конституцию – Токаев обратился к молодежи
Крупная афера раскрыта в спецЦОНе
Алмаз Джумакеев назначен заместителем министра обороны РК
Победы на турнире Alem Cup
240 единиц нового оборудования предоставит GIZ бассейновым водным инспекциям Казахстана
«Пустую книгу» выпустили тысячи писателей в знак протеста против ИИ
На страже неба: женское лицо авиации
Мужской хор Нацгвардии поздравил женщин столицы
В Конаеве начали строить КОС
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Морозы возвращаются в Казахстан
Подставить вовремя плечо
Без наценок и посредников
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Учебник как инструмент успеха
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
Слово о замечательном человеке
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
«Барыс» готовится к досрочному отпуску
Дроны выявляют нарушителей

Читайте также

Об обстановке в стране во время референдума доложили МВД и …
Референдум – 2026: весь личный состав МВД переведен на усил…
Голосование проходит в рамках правового поля – Генпрокурату…
Усилен контроль за оружейными магазинами

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]