На инаугурацию президента дополнительно денег выделять не будут – Минфин
Политика
Министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев прокомментировал вопрос о том, сколько средств могут выделить на инаугурацию президента страны, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
«На инаугурацию президента дополнительно из бюджета финансовых средств выделено не будет», – сообщил Ерулан Жамаубаев.
Напомним, 22 ноября Центральная избирательная комиссия Казахстана озвучила итоги прошедших 20 ноября внеочередных выборов президента Казахстана. Касым-Жомарт Токаев победил на них с 81,31% голосов.
Инаугурация президента РК состоится 26 ноября 2022 года.