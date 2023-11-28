На каких участках дороги Медеу - Шымбулак установили камеры "Сергек" (карта)

Об установке четырех камер аппаратно-программного комплекса «Сергек» с ограничением скоростного режима сообщили в акимате Алматы, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В Алматы на автодороге Медеу – Шымбулак установили 4 камеры аппаратно-программного комплекса «Сергек» с ограничением скоростного режима в 40 км/ч.

"Они расположены на участке протяженностью 7 км от шлагбаума высокогорного катка «Медеу» до горнолыжного курорта «Шымбулак». Это поможет обеспечить безопасность людей в связи с увеличением потока пеших туристов и количества электромобилей, осуществляющих движение по указанному маршруту", – рассказали в акимате.

Фиксация нарушений ПДД начнется с 1 декабря.

Стоит отметить, что всего в Алматы функционируют 7894 камеры АПК «Сергек». Они установлены в рамках реализации проекта «Государственное частное партнерство» в 2021 году.