На какую помощь от государства могут рассчитывать граждане, пострадавшие от паводков

Подробнее об этом рассказали в госорганах.

1. Материальная помощь:

• выплата единовременной компенсации в размере 100 МРП (необходимо обратиться в акимат);

• компенсация утраченного

и⁄или испорченного имущества (необходимо обратиться в акимат);

• всем гражданам, отнесенным к категории пострадавших от паводков, будет предоставлена автоматическая отсрочка платежей по кредитам на 3 месяца – с 1 апреля по 30 июня 2024 года (необходимо обратиться в акимат или в банк напрямую. Банками реализована возможность подачи заявления онлайн);

• по кредитам пострадавших граждан не будут начисляться штрафы и пени за просрочку платежей, возникшую в связи с влиянием последствий паводков (необходимо обратиться в акимат или в банк напрямую. Банками реализована возможность подачи заявления онлайн);

• всем пострадавшим индивидуальным предпринимателям, а также субъектам малого и среднего бизнеса, у которых из-за паводков нарушилась хозяйственная деятельность, будет предоставлена отсрочка платежей по кредитам с учетом поданного ими заявления (необходимо обратиться в акимат или в банк напрямую);

• на официальных сайтах и аккаунтах кредитных организаций в социальных сетях публикуются конкретные алгоритмы подачи соответствующих заявлений и порядок проведения реструктуризации кредитов. Для облегчения процесса взаимодействия с заемщиками банками и МФО реализуется сервис дистанционной подачи заявлений.

2. Жилищное обеспечение:

• пострадавшие от паводков могут рассчитывать на приобретение готового или строительство нового жилья взамен разрушенного (необходимо обратиться в акимат);

• если пострадавшее жилье подлежит ремонту, предусмотрены механизмы финансирования ремонтных работ подрядными организациями МИО либо силами собственника имущества (необходимо обратиться в акимат).