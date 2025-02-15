На Каргалинском водохранилище создадут зону отдыха и развлекательный парк

Общество
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Общая стоимость проекта составит около 4 млрд тенге. В перспективе планируется создать около 200 рабочих мест, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Актюбинской области

Аким области в ходе рабочей поездки по Каргалинскому району побывал на водохранилище и на месте ознакомился с проектом развития туристической зоны.

Проект Qargaly Eco Resort» от ТОО «Samet International» предусматривает создание экологически чистой курортной зоны, которая будет включать в себя жилые и развлекательные объекты, рестораны, спортивные и игровые площадки, а также различные инфраструктурные объекты для комфортного отдыха.

Реализовать проект компания будет за счет собственных средств. В рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2025» в 2022 году на территории водохранилища была проведена линия электропередач на сумму 29,2 млн тенге.

Летом здесь уже функционируют два дома для отдыха с 8 и 4 спальными местами, рядом с которыми установлены пирс и три контейнера. Проект предполагает дальнейшее расширение и создание новых объектов, что будет способствовать развитию туризма на водохранилище и привлечению туристов как из Казахстана, так и из-за рубежа.

«В рамках подготовки к предстоящему паводку мы осмотрели состояние Каргалинского водохранилища. На сегодня оно заполнено на 200 миллионов кубометров. По прогнозам весной ожидается поступление еще 150 миллионов кубометров воды. Мы внимательно следим за ситуацией и принимаем все необходимые меры для обеспечения безопасности. Помимо этого, в планах благоустроить территорию вокруг водохранилища. Создать здесь уникальное место отдыха как для местных жителей, так и туристов.

Природа в Каргалинском районе действительно замечательная, и мы будем активно развивать здесь туризм. Приведем в порядок дороги, улучшим мобильную связь. Мы встретились с предпринимателями, которые предложили свои идеи по развитию туристической отрасли в районе, и мы обязательно будем их учитывать. Уверен, что с развитием туризма будут созданы новые возможности для роста и процветания Каргалинского района», - подчеркнул аким.

#Актюбинская область #курорт #Каргалинский район

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