Основной и дублирующий экипажи транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-28» прибыли на космодром Байконур перед запуском к Международной космической станции, сообщает Kazpravda.kz

Фото: администрации города Байконыр

Как сообщил начальник отдела по связям со СМИ администрации города Байконыр Олег Урусов, астронавтов на аэродроме Крайний встретили представители технического руководства космодрома, государственной комиссии и глава администрации города.

После доклада командиров экипажей о готовности к выполнению полета и приему корабля «Союз МС-28», космонавты направились в Испытательный учебно-тренировочный комплекс Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»), где они пройдут медицинские обследования и предполетные тренировки.

Запуск «Союз МС-28» запланирован на 27 ноября. В основной экипаж входят космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев и астронавт NASA Кристофер Уилльямс. Их дублерами выступают космонавты Роскосмоса Петр Дубров и Анна Кикина и астронавт NASA Анил Менон.

В этот же день на космодром Байконур доставили новейшую двухступенчатую ракету среднего класса «Союз-5», которую изготовили для реализации совместного казахстанско-российского проекта «Байтерек».

Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, «Союз-5» доставлен по железной дороге из Самары, где находится завод-изготовитель «Прогресс».

Космический корабль помещен в монтажно-испытательный корпус СП «Байтерек» для подготовки к первому испытательному пуску, который запланирован на 25 декабря 2025 года.