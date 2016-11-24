В мире
На Марсе нашли огромное море
Американские и канадские геофизики обнаружили огромное море из замороженной воды, скрытое под поверхностью Марса, передает Kazpravda.kz со ссылкой на lenta.ru.

"Слой, состоящий из водяного льда (50-80 процентов), песка и газов, расположен на глубине 1–10 метров под поверхностью на западе равнины Утопия, примерно на полпути от экватора до северного полюса. Замороженный водоем имеет толщину 80-170 метров и объем 14,3 тысячи кубических километров", – говорится в сообщении.

Обнаружить замороженное море ученым удалось при помощи радиолокатора SHARAD орбитальной станции MRO (Mars Reconnaissance Orbiter).

Орбитальный марсианский аппарат MRO был запущен к Марсу в 2005 году, а в 2006 достиг Красной планеты. В 2008 году его основная миссия подошла к концу, но НАСА продлило работу зонда. Кроме съемки поверхности планеты, аппарат участвует в передаче сигналов на Землю с марсоходов.

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