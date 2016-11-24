На Марсе нашли огромное море

Американские и канадские геофизики обнаружили огромное море из замороженной воды, скрытое под поверхностью Марса, передает Kazpravda.kz со ссылкой на lenta.ru.
"Слой, состоящий из водяного льда (50-80 процентов), песка и газов, расположен на глубине 1–10 метров под поверхностью на западе равнины Утопия, примерно на полпути от экватора до северного полюса. Замороженный водоем имеет толщину 80-170 метров и объем 14,3 тысячи кубических километров", – говорится в сообщении.
Обнаружить замороженное море ученым удалось при помощи радиолокатора SHARAD орбитальной станции MRO (Mars Reconnaissance Orbiter).
Орбитальный марсианский аппарат MRO был запущен к Марсу в 2005 году, а в 2006 достиг Красной планеты. В 2008 году его основная миссия подошла к концу, но НАСА продлило работу зонда. Кроме съемки поверхности планеты, аппарат участвует в передаче сигналов на Землю с марсоходов.