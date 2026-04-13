Силы Центрального командования США (CENTCOM) начнут блокировать все морские перевозки, входящие в иранские порты и выходящие из них, сегодня в 10 часов утра (19:00 по времени Астаны)

При этом американские военные подчеркнули, что не будут препятствовать свободе судоходства судов, следующих транзитом через Ормузский пролив не в порты Ирана, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Коммерсантъ

«Блокада будет применяться беспристрастно в отношении судов всех стран, заходящих в иранские порты и прибрежные районы или покидающих их, включая все иранские порты в Персидском и Оманском заливах», - говорится в сообщении командования в соцсети Х.

12 апреля президент США Дональд Трамп объявил о блокаде Ормузского пролива силами США после того, как переговорщикам в Исламабаде не удалось достичь соглашения по одному из пунктов потенциального мирного соглашения, касающегося ядерной программы Ирана.