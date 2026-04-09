О том, какие результаты дос­тигнуты в ходе претворения в жизнь одного из важных документов, определяющих территориально-пространственное развитие республики, – в интервью заместителя председателя правления АО «Институт экономических исследований» МНЭ РК Кайсара НИГМЕТОВА.

– Кайсар Каиркенович, расскажите, пожалуйста, в чем заключались новые подходы, предусмотренные Планом территориального развития?

– Прежде всего в соответствии принимаемых решений, нормативно-правовых актов принципам человекоцентричности, самостоятельности регионов, распределения полномочий между уровнями государственного управления.

На республиканском уровне по-прежнему сохраняется решение вопросов общенационального или межрегионального масштаба.

Подход к сокращению разрывов в базовых госуслугах между регионами заключался в обеспечении необходимого качества их оказания по всей стране, законодательно гарантированных для каждого гражданина. Здесь имеется в виду снижение разрывов в уровне коммунальных услуг, доступе к услугам образовательным, медицинским и цифровым.

Планом территориального развития также определялись подходы по пространственному аспекту строительства инфраструктуры для АПК и промышленности. Соз­давались необходимые условия для сбалансированного развития территорий и устойчивого роста качества жизни.

– Пока исполнялся План территориального развития, изменилась ли как-то ситуация с урбанизацией?

– С 2019 года доля городского населения выросла с 58,6 до 63,6 процента (на 1 января 2026 года). В 2019-м планировалось достичь уровня урбанизации к 2030 году 65 процентов, но сегодня уже видно, что данный показатель будет достигнут значительно раньше.

Естественно, речь нужно вести не просто о росте числа жителей городов, а о качественной урбанизации, при которой улучшаются условия жизни людей, растет городская экономика. В этих целях, а также для снижения излишней нагрузки на инфраструктуру была предусмотрена так называемая управляемая урбанизация, смысл которой заключается в опережающем развитии жилищной, социальной и транспортно-коммуникационной инфраструктуры, создании новых рабочих мест.

Соответственно, городами прак­тиковались такие инструменты и меры, как комплексное управление земельными ресурсами и транспортным планированием, совершенствование градостроительной политики и городского планирования (urbanplanning), модернизация экономики городов, расширение зеленых зон…

– При таких подходах и инструментах можно ли оценить экономический вклад в ВВП крупных агломераций?

– Если обратиться к показателям за более продолжительный период – с 2010 по 2024 год, то отчетливо видится тенденция увеличения вклада агломераций в ВВП. Происходят структурные изменения в разрезе макрорегио­нов, при этом западный макрорегион постепенно снижает свою долю в национальной экономике: показатель сократился с 34 до 24 процентов.

В крупных агломерациях усилилась роль центров экономического роста: их доля в ВВП выросла с 26,1 до 33,9 процента. Основной вклад теперь вносит сектор услуг, включая торговлю и операции с недвижимостью.

– Когда речь заходит об агломерациях, всегда подразумевают Алматинскую, Астанинскую и Шымкентскую, а есть ли агломерации, пусть и меньшего уровня, но в экономическом смысле не менее важные?

– Помимо трех упомянутых выше, отнесенных к «первому уровню», есть еще «второй уровень» с агломерациями Актюбинской и Карагандинской.

В условиях Казахстана агломерационные эффекты, то есть экономические преимущества, порожденные концентрацией бизнеса и инфраструктуры, возникают тогда, когда численность населения превышает 500 тысяч человек. В целом большинство областных центров можно отнес­ти к функциональным урбанизированным районам (ФУР), то есть вокруг них на региональном уровне формируется единое экономическое пространство.

– Какие еще имеются свидетельства того, что развитие городских агломераций набирает экономический вес?

– Об этом можно судить также по созданию новых городов-спутников, таких как Косшы, который входит в столичную агломерацию, или город Алатау, входящий в Алматинскую агломерацию.

Как вы знаете, Алатау недавно был присвоен специальный статус города опережающего развития, что позволит сформировать здесь региональный центр деловой и инновационной активности международного значения, способствующий полицентричному развитию Алматинской агломерации.

Если обратиться к международному опыту, то в данному случае уместно вспомнить судьбу китайского города Шэньчжэня, некогда небольшой рыбацкой деревушки вблизи Гонконга, позже превратившейся в один из динамично развивающихся мегаполисов.

Появление новых городов и расширение агломераций создает дополнительные точки роста, усиливает инфраструктурную связанность регионов и формирует условия для развития совре­менной сервисной и технологической экономики.

Инициатива по созданию города Алатау, выдвинутая Президентом страны, носит стратегический характер. Она отражает понимание того, что долгосрочное экономическое развитие во многом связано с формированием новых центров роста и усилением городских агломераций.

– Иногда высказывается мнение, что развитие городов и урбанизация могут негативно повлиять на сельскохозяйственное производство...

– Полагаю, эти страхи во многом преувеличены. Урбанизация – глобальный и долгосрочный процесс, сопровождающий экономичес­кое развитие практически всех стран. По мере роста экономики увеличивается доля населения, проживающего в городах, поскольку именно они становятся центрами промышленности, услуг, технологий и инноваций.

При этом важно понимать, что урбанизация не означает сокращение производства сельскохозяйственной продукции. Напротив, во многих странах мира объемы аграрного производства продолжают расти благодаря повышению производительности, внедрению современных технологий, механизации и развитию агробизнеса.

То есть меньшее количество занятых в сельском хозяйстве людей способно выращивать больше продукции. Цифры это подтверждают. Если в 2010 году численность занятых в сфере сельского, лесного и рыбного хозяйства Казахстана составляла 2,3 миллиона человек, то к 2024-му она сократилась почти вдвое – до миллиона человек.

При этом объемы производства сельскохозяйственной продукции не только не снизились, но и значительно выросли. Так, валовой сбор основных сельскохозяйственных культур увеличился с 13,3 миллиона тонн в 2010 году до 25,9 миллиона тонн в 2025-м, практически удвоившись. Существенно расширился и экономический масштаб отрасли: валовой сбор основных сельскохозяйственных культур в денежном выражении за этот период повысился с 1,8 триллиона тенге до 9,8 триллиона.

Таким образом, наблюдается характерная для развитых экономик структурная трансформация: при сокращении занятости в сельском хозяйстве происходит рост производительности и увеличение объемов выпуска. В этом смысле города и села не конкурируют между собой, а находятся во взаимодополняющих отношениях, формируя единую систему экономического развития. Поэтому урбанизацию не стоит воспринимать как угрозу.

– Если говорить про макроуровень, насколько регионы стали ближе друг к другу в своем развитии?

– Каждый регион имеет свою экономическую структуру, специализацию и конкурентные преимущества. Различия всегда будут, и какие-то регионы могут опережать другие в развитии, это закон развития пространства.

В Казахстане наблюдается постепенное сокращение региональных разрывов на фоне общего экономического роста. Так, в период с 2019 по 2024 год ВРП на душу населения в стране увеличился с трех миллионов 755 тысяч тенге до шести миллионов 780 тысяч тенге.

Если говорить о региональных различиях, то здесь также прослеживается их постепенное сокращение. Так, в 2019 году в среднем ВРП на душу населения десяти наиболее развитых регионов рес­публики превышал показатель остальных десяти регионов в 2,7 раза. К 2024 году эта разница составляла уже 2,4 раза.

В последние годы экономичес­кая дистанция между наиболее и наименее развитыми регионами постепенно уменьшается, хотя повторюсь, что какие-то регионы всегда будут оставаться драйверами опережающего развития.

Считаю, что в долгосрочной перспективе за счет мер, принимаемых по развитию точек роста, произойдет «перелив» экономической активности, благосостояния на остальные территории за счет экономической интеграции.