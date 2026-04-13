Действующий премьер-министр Виктор Орбан назвал результаты выборов болезненными и добавил, что его партия «Фидес» будет служить Венгрии, находясь в оппозиции

Janos Kummer/Getty Images

По итогам прошедших в Венгрии выборов оппозиционная партия Петера Мадьяра «Тиса» не просто одержала победу, но и может получить конституционное большинство в парламенте. Находившийся у власти 16 лет премьер-министр Виктор Орбан со своей партией «Фидес» уже признал поражение и пообещал продолжить работу, находясь в оппозиции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ВВС

Парламентские выборы в Венгрии проходили как по партийным спискам, так и по одномандатным округам. После обработки почти 99% бюллетеней партия «Тиса» получает 138 мандатов из 199, что означает, что у нее скорее всего будет конституционное большинство.

Правящей партии «Фидес» действующего премьер-министра Виктора Орбана достается 54 мандата. Еще шесть — у крайне правой партии «Наше отечество» (Mi Hazánk). Для того чтобы пройти в парламент, партиям в Венгрии необходимо преодолеть 5% барьер.

Окончательно подсчитать голоса, согласно венгерским законам, должны не позднее субботы 18 апреля. Но, не дожидаясь окончательного подсчета голосов, Виктор Орбан заявил, что уже поздравил Мадьяра с победой. Он сказал, что результаты выборов понятны, назвав их болезненными, и добавил, что «Фидес» будет служить Венгрии, находясь в оппозиции.

Выступая на победном митинге сторонников в центре Будапешта в ночь на понедельник, Мадьяр заявил под одобрительные возгласы толпы: «Мы сделали это». По его словам, «Тиса» и Венгрия выиграли эти выборы вместе.

«Вместе мы освободили Венгрию и свергли режим Орбана», — заявил Мадьяр и добавил, что без тех, кто пришел в воскресенье на участки и проголосовал, это было бы невозможно.

По словам лидера «Тисы», никогда в истории демократической Венгрии не было такого количества голосующих. Действительно, за два часа до закрытия избирательных участков стало известно, что на выборах зафиксирована рекордно высокая явка избирателей — 74,23%.

В своей победной речи Мадьяр также заявил, что прошедшее голосование показывает, что венгры сказали «да Европе». Новому правительству предстоит большая работа, сообщил он толпе и призвал всех мирно отпраздновать сегодня итоги голосования, прежде чем завтра начать «исцеление» страны. Пока он говорил это, толпа скандировала «Европа».