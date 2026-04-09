Большие идеи рождаются с небольшого шага, с одного человека. В Жезказгане предприниматель, медик с сорокалетним стажем Лариса Рабчевская улучшает мир – свой и окружающих – через творчест­во. Три этажа подъезда пяти­этажного дома, где она живет, – воплощение сказки, под окнами – небольшой участок с цветами и саженцами, а ее скульптуры украшают храм, родной для нее и ее сына медицинский колледж и кафе. Она умеет делать даже декоративные фонтаны!

Увидев впервые ее работы, я подумала, что Лариса Александ­ровна – настоящий скульптор и точно имеет художественное образование. Сама она признается: все, что создано, – это благодарность Богу за поддержку в жизни. Все хотят жить в чистоте и комфорте, быть окружены красотой. И в этом нет ничего сложного, главное – решиться и сделать первый шаг.

Эта история, на мой взгляд, отражает суть концепции «Таза Қазақстан», которая выходит за рамки экологической кампании. И хотя сама героиня не верит, что может своими работами повлиять на коллективное мышление, но даже если один человек пос­ледует ее примеру – это успех. И единомышленники у нее уже есть, включая местную детвору.

– Я работала фельдшером скорой помощи, старшим мед­работником госпиталя ОВД, позже ушла в предприниматели, – рассказала о себе Лариса Рабчевская. – В творчество погрузилась, когда сын пошел в школу, и мы вместе начали делать всевозможные поделки для уроков. Незаметно рукоделие стало серьезным увлечением.

Одна из важных для нее работ – вертеп для городского храма, прихожанкой которого Лариса является. За четыре месяца из пенопласта она создала большую сцену высотой пять метров. К сожалению, вертеп случайно сломался, сохранились лишь фотографии. Зато можно увидеть скульптуры, которые она сделала для школы и медколледжа. Так, родному учебному заведению подарено изваяние Гиппократа в полный рост.

С отделкой стен подъезда получилось вот как. Для Ларисы Рабчевской это как большой холст. Когда сделала первую стену, соседи попросили продолжить. Комплименты и нас­тойчивые просьбы сделали свое дело: за несколько лет она украсила три этажа. А соседи в свою очередь отремонтировали окна, побелили потолок. Такой вот взаимообмен.

– Идеи приходят сами по себе. Одну стену создала в сказочном стиле: кажется, дверь распахнется – и очутишься в средневе­ковье, – рассказывает активистка, показывая свои барельефы и горельефы. – В основном использую пенопласт, бетон, пеноплекс, монтажную пену. Где-то трафареты, где-то травка искусственная...

В прошлому году сделала рос­товых Деда Мороза и Снегурочку для храма, выше самой себя ростом. Все работы дарятся бесплатно, от души. Что интересно: создаются они на небольшой кухне – мастерской нет, да и времени свободного тоже не­много. Так что красота рождается чаще ночью.

Отделкой стен подъезда она тоже занималась, когда вокруг все затихало, чтобы не мешать соседям. А получалось наоборот: выходили, смотрели, обсуждали.

– Первое время многие фотографировались, в сказочную дверь стучали, – смеется Лариса Александровна. – Сижу на кухне, все слышно. Так приятно! Это же моя Нарния, мой небольшой мирок.

К тому же удалось спрятать лишние провода, и счетчик среди росписи не разглядишь. Разве что на островки мха все же кто-то покушается, выщипывают потихоньку. Но за всеми не уследить. Соседи оставшихся двух этажей спрашивают, когда же им красоту наведут, делятся идеями.

– Мало кто понимает, как можно лепить и при этом не уметь рисовать, – рассказывает о своем творчестве Лариса Рабчевская. – Медицинское образование, знание анатомии очень помогают, когда делаешь скульптуру. Чувствовать материал руками легче, чем через кисть и краски.

А вот преображение и озеленение двора началось… с хаоса, оставленного коммунальщиками. Несколько лет назад сотрудники предприятия тепловодоснабжения поменяли трубы, но при этом разворотили все вокруг, даже старые карагачи выкорчевали. Этот развал не давал Ларисе покоя, да и ходить по рытвинам было невозможно.

– Закупила несколько КамАЗов земли, удобрения, потом саженцы, даже рябину заказала, – рассказала она об участке под окнами. – У входа в подъезд построила арку для вьющегося винограда. На козырьке подъезда семью аистов в гнезде устроила. Сейчас уже проклюнулись зеленые почки на кустах гортензии, просыпаются клематисы. К лету зелень будет радовать глаз. Не знаю, всем ли нравится то, что я посадила, но никто не пытается разорять зеленый уголок.

Даже наоборот. Дети, как губка, впитывают и хорошо усваивают разговоры родителей дома, высказанное ими восхищение. И теперь местные ребятишки – главные любители и ценители маленького приусадебного участка. Приходят, цветы понюхают, пофотографируют – но не рвут. А еще просятся помочь.

– Один мальчик любит поливать, – делится Лариса Александровна. – Как-то папа его пришел, посмотрел и говорит: думал вырастить директора, но сын, видимо, фермером будет!

Есть у Ларисы Рабчевской и единомышленник. Сосед отремонтировал старые ступеньки, обустроил помещение в подвале дома для небольшой мастерской. Вместе они мечтают о детской площадке во дворе, ведь для детей даже качелей пока нет. Но такая инициатива требует поддержки акимата.

– Желание действовать есть у многих, – говорит Лариса Рабчевская. – Но порой работа и быт занимают все свободное время. Если соседи решатся на большие перемены, я поддержу, а пока делаю понемногу что могу.

В области Улытау инициативные люди есть. Так, мы уже рассказывали о шахтере Акбейсене Кайырбекове, который делает скульптуры животных, сажает деревья, – он мастер на все руки. И хотя таких людей немного, их труд производит огромное впечатление. Это настоящий пример для подражания, доказательство того, что мир можно изменить к лучшему, начав с себя.

Возможно, местная детвора, повзрослев, вспомнит сказочный подъезд, то, как вместе поливали цветы, и начнет осуществлять уже свои мечты о красоте и чис­тоте в собственном доме, дворе, городе. Ну а мне после знакомства с Ларисой Рабчевской не дают покоя унылые стены в подъезде собственного дома. В прошлом году соседи высадили вишню и сирень во дворе, они хорошо прижились. Можно подумать и о красивом подъезде. И теперь есть у кого спросить совета.