На одного букмекера в Казахстане стало меньше

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

В 2024 году Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотереи провел проверки семи букмекерских контор, трех залов игровых автоматов, одного казино и оператора лотереи, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма

По итогам проверок, одна букмекерская контора лишена лицензии. Четыре букмекера, два зала игровых автоматов и оператор лотереи оштрафованы на 8 млн тенге; 101 физическое лицо привлечено к ответственности с наложением штрафов на 43 млн тенге. Собрано 40 материалов по фактам незаконной организации лотерей.

До создания комитета вопросы незаконных лотерей в стране не регулировались. В Казахстане право на проведение лотерей принадлежит только компании «Сәтті жұлдыз». Любые розыгрыши денег средств в социальных сетях являются незаконными.

