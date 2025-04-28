В рамках природоохранной операции «Нерест» сотрудники полиции Карагандинской области совместно с инспекторами охраны лесов и животного мира пресекли незаконную добычу рыбы на озере Балхаш, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Двое жителей из другого региона, возрастом 21 и 22 года, были задержаны в момент незаконного промысла в период нереста — вопреки установленным запретам на вылов рыбы. Своими действиями они нанесли значительный ущерб водным биоресурсам озера Балхаш, который оценён более чем в 631 тысячу тенге.

В ходе задержания у браконьеров изъяты моторная лодка, использовавшаяся для промысла, 181,8 кг незаконно выловленной рыбы (включая судака, берша, воблу и жереха), 800 метров запрещенных сетей китайского производства, представляющих угрозу для рыбной популяции.

По данному факту возбуждено уголовное дело.